Aquest dijous 11 de desembre s’ha celebrat la gala dels premis Ídolo, una creació de Dulceida per donar premis als millors creadors de contingut d’Espanya en diverses categories. Uns guardons que sempre generen molta expectació i polèmica per voler premiar-se ells mateixos per una tasca en què la seva vida exposada a les xarxes és allò que els dona diners. En tot cas, un dels protagonistes de la nit són els vestits i els looks que trien els convidats. Els influencers es presenten amb les seves millors gales per intentar passar per la preuada catifa vermella. La temàtica d’enguany? El cel. Una proposta molt oberta que han intentat defensar tan bé com han pogut, amb alguns looks més encertats que d’altres.
Encerts i errors dels vestits dels Ídolo: quins són els millors i pitjors looks?
Laura Escanes ha estat una de les millors vestides del vespre. La influencer catalana i presentadora del 3Cat ha triat un vestit preciós, de color verd clar marcant la seva silueta i amb uns detalls creuats al coll i a capes per simular els que feien servir les deesses mitològiques. Amb una cua de sirena fins als peus i un semirecollit als cabells, la presentadora de les campanades ha estat una de les més guapes de l’esdeveniment. A més a més, ha recollit un dels premis de la nit en la categoria de jurat.
Elena Gortari, una jove influencer molt coneguda entre els joves a TikTok i Instagram, ha triat un dels vestits més elegants de la nit. Una peça llarga amb una faldilla llarga i un vestit de dos colors, blanc i negre. A més a més, l’escot l’afavoria molt amb el recollit que portava i un maquillatge potent.
Lola Lolita no ha deixat ningú indiferent i costa encasellar o definir el seu look. Tot i que la temàtica era el cel, la jove tiktoker que supera els 17 milions de seguidors a les xarxes socials ha optat per un vestit ben bé de vídua de color negre, amb una cotilla amb brodats, guants llargs, un collaret amb una creu i fins i tot un vel negre.
Nagore Robles ha triat un vestit llarg amb una obertura lateral a la faldilla i molta, moltíssima, pedreria. L’escot de paraula d’honor finalitza un look potser arriscat amb unes sabates de taló de color nude que podrien haver millorat si fossin d’un color més potent.
Violeta Mangriñán, elegant però amb un element estrany. L’exconcursant de realities s’ha convertit en una figura molt coneguda a les xarxes socials i malgrat que acostuma a portar looks molt xulos, la seva elecció ha estat curiosa. Un vestit blanc, molt arrapat al cos i amb un llaç negre a la zona del ventre que trenca amb l’estètica i no l’acaba d’afavorir.
Dulceida, la gran protagonista de l’esdeveniment ha triat una versió del que podria ser el vestit de la Ventafocs. Un teixit de color blau cel, amb la part superior amb una cotilla i una faldilla plena de capes i plecs que anaven baixant fins als peus.
Natalia Palacios és una jove tiktoker andalusa que ha adquirit certa fama els darrers anys gràcies als seus vídeos. La seva elecció pels Ídolo, però, ha estat un pèl arriscada. Un vestit color rosa xiclet, ple de lluentons i amb una mena de capa o abric de pèl rosa.
Sofia Suescun ha arriscat amb un look que ha portat la temàtica de les deesses de l’Olimp a l’extrem. Un vestit de gasa de color blanc trencat amb una cotilla feta de pedreria, una baclava de gasa que tapa el cap i el pit i una faldilla amb una obertura central molt arriscada.
Les propostes més originals
També hi ha espai per a la creativitat i algunes influencers han optat per propostes molt maques, com el cas d’Alicia Revilla. La jove competia en la categoria de beauty i la seva elecció ha estat tot un encert. Un vestit impressionant de color rosa fet a capes com si fossin els pètals d’un clavell. Ben bé semblava el vestit d’una princesa o de Glinda de Wicked.
També ha agradat moltíssim una proposta molt curiosa d’una creadora de contingut. Bea Carpio ha creat un vestit fet a mà per ella i una dissenyadora emergent. Un vestit de dues peces amb una faldilla fet a capes de color vermell i una cotilla xulíssima decorada amb peces que són quadres famosos pintats per ella mateixa a mà.
Pel que fa als nois, bona part han apostat per un vestit d’home format per americana, pantalons i camisa.
Ara bé, hi ha d’altres més simples que han optat per posar-se un jersei de color grana per recollir el premi a millor projecte audiovisual, com és el cas del periodista Carles Tamayo o l’streamer Illo Juan, amb una camisa texana i una gorra negra al cap.
El discurs de Nerea Pérez de las Heras
Més enllà dels estilismes, el discurs de la periodista Nerea Pérez de las Heras s’ha endut bona part del protagonisme. La periodista i humorista ha recollit el premi de la categoria Consciència Social i ha aprofitat el temps per dedicar unes paraules al sector influencer amb una crítica ferotge cap aquells que se’n van a Andorra pel tema dels impostos.
“Soc aquí ara mateix amb les influencers i els influencers més seguits d’Espanya… Ara que us tinc aquí tancades i que no podeu sortir, espero poder influenciar-vos jo a vosaltres. Us heu inventat aquest ofici i entenc que sou llestes, i com a persones llestes us tractaré”, ha començat dient després de recollir el premi. Els premis es diuen Ídolo i considera que aquesta paraula “és molt forta”. “Vosaltres sou els ídols de gent, de molta gent, de milions de persones… I algunes són molt joves”, ha remarcat. Creu que aquestes persones que els segueixen, els fan més cas a ells que als seus propis pares o professors.
La mayor ídola de los Premios Ídolo fue Nerea Pérez de las Heras y su mensaje dirigido a los y las influencers nominadas.— HATEUNICORNS🏴🐌🏴☠️ (@Hateunicorns2) December 11, 2025
‼️ Í D O L A
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏#PremiosIdolo2025 pic.twitter.com/9171H1xmIs
“Només us demano que penseu en això molt, que sou importants, que teniu una responsabilitat gran. Penseu-ho, si us plau, abans d’empènyer a les noies a consumir roba i cosmètics per a sostenir la seva autoestima“, ha declarat. A més a més d’intentar “no treballar amb marques que sostenen el genocidi en Palestina, que paguen les bombes amb les quals es maten a nens”. I pensar dos cops a l’hora de col·laborar amb “associacions que ara sabem que van robar els diners de les donacions de la DANA i que pensar abans d’anar-vos-en a Andorra per a evadir impostos”. Un discurs molt aplaudit i que ha omplert les xarxes socials de reaccions i comentaris a favor de les seves paraules.
“Menys de 2 minuts ha necessitat Nerea Pérez de les Heras per a enfonsar al 80% del gremi influencer d’aquest país”, “Nerea va fer el que gairebé ningú s’atreveix a fer en un auditori ple de influencers: recordar que influir no és postureo, és responsabilitat. Perquè influir també és posicionar-se. I aquesta vegada algú ho va fer sense embuts, sense equidistàncies i mirant de front”, “Nerea Pérez de les Heras ha guanyat el premi Ídolo a consciència social i en menys de dos minuts li ha donat un repàs a tots els influmierders que es trobaven allà. Creus que alguna s’haurà donat per al·ludida? Brava Nerea”, ha escrit a X (abans Twitter). Tot plegat, una gala que sempre porta cua i genera molts comentaris.