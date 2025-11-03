El último día del mes de octubre es una fecha señalada para las personas que celebran Halloween. Aunque en Cataluña la tradición es la castañada y compartir panellets y castañas con la familia, cada vez está más instaurada la tradición del Halloween: disfrazarse, pedir caramelos y ponerse ropa que supuestamente debería dar miedo para asustar a las personas. Los famosos y muchos influencers también se suman a esta moda, y una de ellas ha recibido ciertas críticas por su elección. Sofía Suescun publicó en las redes sociales un carrusel con las imágenes de la temática que había elegido, y parece que este outfit tan atrevido ha abierto un debate entre sus seguidores levantando cierta polvareda.

¿Por qué Sofía Suescun ha recibido críticas por su disfraz de Halloween?

Sofía Suescun, que a finales del pasado mes de agosto llenó más de un titular por su infidelidad a Kiko Jiménez con un influencer fitness, ha sido objeto de críticas y elogios por su elección un poco arriesgada. Normalmente, la idea del outfit que se utiliza para Halloween está inspirada en alguna película de miedo, serie o personaje que asuste, pero cada vez es más frecuente ver disfraces que no siempre tienen el efecto que se espera. En el caso de la influencer y personaje de realities de Telecinco, ha compartido hace pocos días un carrusel con las imágenes del disfraz que no han dejado a nadie indiferente.

Aquí se puede ver a Sofía solo con ropa interior negra con correas, medias negras y unos botines de tacón. Además, se ha cubierto la cabeza con un pasamontañas también negro y un fusil falso del estilo AK-47. El otro protagonista de la fotografía es su rottweiler Marco. «Preparados para esta noche de travesuras», se puede leer debajo de la publicación.

El disfraz de Sofía Suescun abre un debate entre sus seguidores | Instagram

¿Qué han dicho sus seguidores en las redes?

Una publicación en la que la influencer ha recibido críticas por la ropa, o por la poca ropa, que llevaba puesta. «¿De verdad esto es Halloween?», «¿Hija tienes que estar todo el día en cueros?», «No hace falta», «Fuera de lugar», «Vergonzoso», «Qué raro todo», escriben los usuarios más críticos. Otros, sin embargo, se han mostrado muy de acuerdo y han expresado su apoyo. «Wow», «El cuerpo deseado por todas las chicas», «Espectacular», «Me flipa», «Guapísima», han escrito en la misma publicación. Incluso Kiko Jiménez no ha podido evitar dejar un comentario: «Entre el AK47 y Marco… cualquiera viene a casa» y «Yo me pongo malo», ha escrito su novio.

En cualquier caso, la pareja ha optado también por hacerse un maquillaje a conjunto, esta vez, más acorde con la temática de esta festividad en la que se han transformado en una especie de demonios con cuernos y un maquillaje realista. Sea como sea, su segunda elección no ha estado exenta de críticas y ha levantado bastante polvareda entre los seguidores.