Sofía Suescun ha sido una de las muchas influencers que han elegido Menorca como destino de vacaciones. La isla se satura verano tras verano de famosas que eligen las aguas cristalinas de este paraíso para hacer postureo en Instagram. ¿Lo que pocos esperaban? Que, además de enfadar a los menorquines con su presencia, lo haya hecho con una crítica surrealista. Y es que parece que no le ha gustado nada de estos días allí, teniendo en cuenta que lo ha visto todo mal.

Àngel Aguiló Palou, comunicador y guionista mallorquín, ha aprovechado el vídeo de denuncia de la tertuliana de televisión para dejarla verde. Si no le ha gustado Menorca, pues que haga un favor a la gente de allí y no vuelva: «Este verano es francamente insoportable», comienza. Y es que el update que ha hecho Sofía tiene narices: «Quizás venía yo con las expectativas muy altas«, ha adelantado ella. «Es muy complicado dar con una cala bonita que nos guste a nosotros, lo que significa que no haya gente«, indica.

Una auténtica «derrapada», si hacemos caso a Àngel, cuando la ha oído lamentar que haya mucha gente en Menorca en agosto: «Una influencer que se dedica a mostrar todo lo que muestran todos los influencers, que vienen a las islas a saturar, y que se queja de que no encuentra una playa que no esté saturada. Sofía, ¿tú entiendes lo que estás diciendo? ¿Tú entiendes la gravedad de esta situación? Espera porque hay más».

Sofía Suescun y las críticas surrealistas a Menorca

«De cala a cala es una odisea, hay demasiados kilómetros, pierdes todo el tiempo en la carretera«, lamenta ella. Y él le responde: «Claro, es que no hemos puesto una cala al lado de otra para que se pueda ir saltando entre ellas. De oca en oca y tiro de caleta en caleta. Sofía, escucha, hay 50 km de punta a punta y de arriba a abajo no llega a 20. O sea, ¿tú qué esperas?».

Y otra queja de Sofía Suescun: «Y luego, en las que nos gustan a nosotros tranquilas y de aguas cristalinas, una vez que aparcas el vehículo tienes que caminar una hora hasta llegar a la playa». Todo mal, vaya, ya que dice que tiene que hacer una caminata en una isla de 50 km de punta a punta y que, además, no le ponen un tobogán en el parking que la deje directa en la playa: «Id a buscar agua cristalina y no volváis, no sé qué pretendías encontrar en Menorca«, insiste el creador de contenido.

Las críticas de Sofía Suescun han hecho enfadar | Instagram

Sofía Suescun lamenta las distancias en Menorca | Instagram

Unas vacaciones que a ella la han decepcionado y que la han acabado dejando a ella en evidencia, otra vez.