La psicologia revela la veritat darrere de no felicitar èxits: és autoprotecció, no enveja, segons el model Tesser

Totes coneixem algú així. Un company de feina, una amiga de tota la vida o fins i tot un familiar que, davant les bones notícies, respon amb un silenci incòmode. O amb un comentari que no acaba de quadrar. És una situació habitual que ens deixa perplexes i amb una sensació estranya.
Aquestes persones sovint carreguen amb l’etiqueta d’envejoses, egoistes o ressentides. Una percepció que es repeteix en qualsevol conversa i que, segurament, també hem tingut nosaltres. Però la psicologia té una veritat molt més complexa que ens farà replantejar-nos-ho tot. Una revelació que canviarà la teva manera de veure el món.
La ciència ha estat investigant què passa realment al cap d’algú que evita reconèixer l’èxit aliè. No és el que penses. Els estudis apunten a un mecanisme de defensa profund. Un escut emocional que es dispara gairebé sense que la persona se n’adoni. La resposta psicològica té un nom.
El secret ocult darrere de la teva autoestima
La psicologia social ha batejat aquest fenomen com el Model de Manteniment de l’Autoavaluació (SEM). Una autèntica clau mestra per entendre’ns. Va ser formulat pel psicòleg Abraham Tesser i desenvolupat en un estudi publicat amb Murray Millar i Janet Moore al Journal of Personality and Social Psychology.
Aquesta investigació ens obre els ulls davant una veritat imprescindible. L’èxit d’una persona propera, si toca una àrea important per a la nostra pròpia identitat, es pot sentir com una amenaça per a l’autoestima. Fins i tot sense cap mala intenció conscient. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb la complexitat de la ment humana).
El secret no és enveja pura, sinó una autodefensa inconscient. Quan l’èxit d’un altre toca una fibra sensible de la teva identitat, el teu cervell es posa en mode protecció.
Com més propera és la relació, més fort és aquest impacte. I com més rellevant és l’àrea de l’assoliment per a la identitat de qui escolta la notícia, més gran és la sensació d’amenaça. Un ascens laboral, un premi o una bona qualificació no fan el mateix efecte si els aconsegueix un desconegut que si és el nostre company de taula. Amb qui ens comparem cada dia.
Però no tot és una amenaça. El model de Tesser també inclou el que s’anomena procés de reflexió. Quan l’èxit de la persona propera es dona en un terreny que no forma part de la nostra identitat, l’efecte és el contrari. Aquesta proximitat es converteix en motiu d’orgull, gairebé com si l’èxit fos compartit. És una dada vital per diferenciar.
Per això ens és fàcil alegrar-nos per la victòria d’un familiar en una disciplina que no ens importa gaire. Però és molt més difícil fer-ho quan es competeix, ni que sigui de forma no declarada, pel mateix terreny. El nostre cervell reptilià actua per protegir-nos. És un truc de supervivència emocional.
El xoc entre l’enveja i l’admiració: una distinció clau
Un segon estudi, publicat a la revista Cognition & Emotion pel psicòleg Niels van de Ven, ens ajuda a entendre la diferència. La investigació distingeix entre l’enveja i l’admiració. Dues cares de la mateixa moneda que ens confonen habitualment.
L’enveja ens empeny a desitjar que l’altre fracassi. Una emoció fosca, sí. L’admiració, en canvi, ens porta a voler millorar per compte propi. Sense necessitat d’enfonsar ningú. És un motor de creixement personal. Per tant, quan algú no felicita, no sempre està desitjant que li vagin malament les coses a l’altre. No ho oblidis. Sovint es tracta d’una reacció defensiva breu, gairebé automàtica. La persona processa internament la comparació i intenta recuperar l’equilibri.
L’enveja implica un desig actiu que l’altre perdi. Però la protecció emocional, en canvi, és només un intent de no sentir-se disminuït. De mantenir la nostra pròpia valia. És un error comú confondre les dues coses.
Altres investigacions sobre comparació social distingeixen dos tipus d’enveja. La benigna, que apareix quan l’èxit aliè es percep com assolible. Funciona gairebé com un estímul: “si ell va poder, jo també puc”. I la maligna, que sí que busca activament que l’altre perdi la seva posició. La majoria de silencis incòmodes davant una bona notícia encaixen millor en la primera categoria. O directament en el mecanisme de protecció descrit per Tesser. No en l’enveja maligna que sol imaginar-se. El nostre judici ràpid ens pot portar a conclusions errònies.
Les frases “innocents” que amaguen una autodefensa
Les persones que no feliciten els altres no solen guardar silenci sense més ni més. Moltes vegades minimitzen l’èxit amb frases que semblen inofensives. Aparentment, no hi ha mala intenció. “Qualsevol ho hauria pogut aconseguir”, “has tingut sort” o “ja era hora” són comentaris habituals. Sense sonar hostils, resten valor a la notícia i alleugen la incomoditat de qui els pronuncia. Un secret de la comunicació no verbal que ara ja coneixes.
Aquest patró es repeteix amb més freqüència entre persones properes que entre desconeguts. Precisament perquè la comparació només resulta amenaçadora quan l’altre forma part del nostre cercle de referència. Ningú competeix en silenci amb algú a qui no li importa superar. És una lògica aplastant.
El fenomen es repeteix, fins i tot amplificat, a les xarxes socials. Aquell ‘m’agrada’ que costa de donar. O el comentari que es queda a mig escriure en una publicació amb una bona notícia. Respon al mateix mecanisme. L’exposició pública de l’èxit aliè multiplica la sensació de comparació. Perquè no només ho veu qui ho protagonitza, sinó tot el cercle de contactes. És un camp de batalla emocional constant.
Les persones amb una autoestima més estable gestionen aquesta comparació d’una altra manera. Separen l’èxit aliè del seu propi valor personal. Saben que l’assoliment d’un company no resta res al que elles mateixes han aconseguit. Així que felicitar no els suposa cap esforç emocional. Una veritable solució per a la nostra pau mental.
La revelació que et canviarà la perspectiva
La pròxima vegada que algú rebi una bona notícia amb un silenci estrany en lloc d’una felicitació, probablement no estarà desitjant que li vagi malament. Aquesta és la veritat definitiva. És més probable que estigui, sense adonar-se’n, defensant la imatge que té de si mateix. Ho fa davant una comparació que li ha arribat abans del que s’esperava. Una autoprotecció en estat pur. Una lliçó de vida que val milions. Ara que saps el secret, ho veuràs tot diferent, oi?