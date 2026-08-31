La psicología desvela la verdad tras el silencio ante el éxito ajeno: es un escudo para la autoestima.

Todas conocemos a alguien así. Un compañero de trabajo, una amiga de toda la vida o incluso un familiar que, ante las buenas noticias, responde con un silencio incómodo. O con un comentario que no termina de encajar. Es una situación habitual que nos deja perplejos y con una sensación extraña.

Estas personas a menudo llevan la etiqueta de envidiosas, egoístas o resentidas. Una percepción que se repite en cualquier conversación y que, seguramente, también hemos tenido nosotros. Pero la psicología tiene una verdad mucho más compleja que nos hará replantearnos todo. Una revelación que cambiará tu manera de ver el mundo.

La ciencia ha estado investigando qué pasa realmente en la mente de alguien que evita reconocer el éxito ajeno. No es lo que piensas. Los estudios apuntan a un mecanismo de defensa profundo. Un escudo emocional que se activa casi sin que la persona se dé cuenta. La respuesta psicológica tiene un nombre.

El secreto oculto tras tu autoestima

La psicología social ha bautizado este fenómeno como el Modelo de Mantenimiento de la Autoevaluación (SEM). Una auténtica clave maestra para entendernos. Fue formulado por el psicólogo Abraham Tesser y desarrollado en un estudio publicado con Murray Millar y Janet Moore en el Journal of Personality and Social Psychology .

Esta investigación nos abre los ojos ante una verdad imprescindible. El éxito de una persona cercana, si toca un área importante para nuestra propia identidad, se puede sentir como una amenaza para la autoestima. Incluso sin ninguna mala intención consciente. (Sí, nosotros también alucinamos con la complejidad de la mente humana).

El secreto no es envidia pura, sino una autodefensa inconsciente. Cuando el éxito de otro toca una fibra sensible de tu identidad, tu cerebro se pone en modo protección.

Cuanto más cercana es la relación, más fuerte es este impacto. Y cuanto más relevante es el área del logro para la identidad de quien escucha la noticia, mayor es la sensación de amenaza. Un ascenso laboral, un premio o una buena calificación no tienen el mismo efecto si los logra un desconocido que si es nuestro compañero de mesa. Con quien nos comparamos cada día.

Pero no todo es una amenaza. El modelo de Tesser también incluye lo que se llama proceso de reflexión. Cuando el éxito de la persona cercana se da en un terreno que no forma parte de nuestra identidad, el efecto es el contrario. Esta proximidad se convierte en motivo de orgullo, casi como si el éxito fuera compartido. Es un dato vital para diferenciar.

Por eso nos es fácil alegrarnos por la victoria de un familiar en una disciplina que no nos importa mucho. Pero es mucho más difícil hacerlo cuando se compite, aunque sea de forma no declarada, por el mismo terreno. Nuestro cerebro reptiliano actúa para protegernos. Es un truco de supervivencia emocional.

El choque entre la envidia y la admiración: una distinción clave

Un segundo estudio, publicado en la revista Cognition & Emotion por el psicólogo Niels van de Ven, nos ayuda a entender la diferencia. La investigación distingue entre la envidia y la admiración. Dos caras de la misma moneda que nos confunden habitualmente.

La envidia nos empuja a desear que el otro fracase. Una emoción oscura, sí. La admiración, en cambio, nos lleva a querer mejorar por cuenta propia. Sin necesidad de hundir a nadie. Es un motor de crecimiento personal. Por lo tanto, cuando alguien no felicita, no siempre está deseando que le vayan mal las cosas al otro. No lo olvides. A menudo se trata de una reacción defensiva breve, casi automática. La persona procesa internamente la comparación e intenta recuperar el equilibrio.

La envidia implica un deseo activo de que el otro pierda. Pero la protección emocional, en cambio, es solo un intento de no sentirse disminuido. De mantener nuestro propio valor. Es un error común confundir las dos cosas.

Otras investigaciones sobre comparación social distinguen dos tipos de envidia. La benigna, que aparece cuando el éxito ajeno se percibe como alcanzable. Funciona casi como un estímulo: «si él pudo, yo también puedo». Y la maligna, que sí busca activamente que el otro pierda su posición. La mayoría de silencios incómodos ante una buena noticia encajan mejor en la primera categoría. O directamente en el mecanismo de protección descrito por Tesser. No en la envidia maligna que suele imaginarse. Nuestro juicio rápido nos puede llevar a conclusiones erróneas.

Las frases «inocentes» que esconden una autodefensa

Las personas que no felicitan a los demás no suelen guardar silencio sin más. Muchas veces minimizan el éxito con frases que parecen inofensivas. Aparentemente, no hay mala intención. «Cualquiera lo habría podido lograr», «has tenido suerte» o «ya era hora» son comentarios habituales. Sin sonar hostiles, restan valor a la noticia y alivian la incomodidad de quien los pronuncia. Un secreto de la comunicación no verbal que ahora ya conoces.

Este patrón se repite con más frecuencia entre personas cercanas que entre desconocidos. Precisamente porque la comparación solo resulta amenazadora cuando el otro forma parte de nuestro círculo de referencia. Nadie compite en silencio con alguien a quien no le importa superar. Es una lógica aplastante.

El fenómeno se repite, incluso amplificado, en las redes sociales. Ese ‘me gusta’ que cuesta dar. O el comentario que se queda a medio escribir en una publicación con una buena noticia. Responde al mismo mecanismo. La exposición pública del éxito ajeno multiplica la sensación de comparación. Porque no solo lo ve quien lo protagoniza, sino todo el círculo de contactos. Es un campo de batalla emocional constante.

Las personas con una autoestima más estable gestionan esta comparación de otra manera. Separan el éxito ajeno de su propio valor personal. Saben que el logro de un compañero no resta nada a lo que ellas mismas han conseguido. Así que felicitar no les supone ningún esfuerzo emocional. Una verdadera solución para nuestra paz mental.

La revelación que cambiará tu perspectiva

La próxima vez que alguien reciba una buena noticia con un silencio extraño en lugar de una felicitación, probablemente no estará deseando que le vaya mal. Esta es la verdad definitiva. Es más probable que esté, sin darse cuenta, defendiendo la imagen que tiene de sí mismo. Lo hace ante una comparación que le ha llegado antes de lo que esperaba. Una autoprotección en estado puro. Una lección de vida que vale millones. Ahora que sabes el secreto, lo verás todo diferente, ¿verdad?