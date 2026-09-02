LALIGA va tancar ahir el mercat de fitxatges de la temporada 2026/27 amb una inversió de 755 milions d’euros, segons Transfermarkt, un 2,64% més que l’estiu anterior. D’aquesta manera, augmenta la seva inversió en fitxatges i tanca el mercat amb quatre dels sis jugadors més valuosos del món.
Aquest augment es produeix sota les regles del Control Econòmic implantat per LALIGA i aprovat pels seus clubs, que té com un dels seus principals instruments el Límit de Cost de Plantilla Esportiva (LCPD), que determina l’import màxim que cada entitat pot destinar a la seva plantilla esportiva tenint en compte variables com els ingressos previstos, les despeses no esportives, les pèrdues acumulades o les obligacions derivades del seu deute.
El resultat és una competició que ha recuperat marge per reforçar les seves plantilles i atraure talent, alhora que manté límits destinats a evitar desequilibris financers i garantir l’estabilitat financera dels clubs.
«Volem que els clubs es mantinguin i siguin sostenibles a llarg termini, i que, si un accionista deixa de donar suport a un club, aquest continuï tenint futur i pugui continuar existint. Això és el que hem fet i en què creiem. No creiem en models de pèrdues permanents, perquè no només afecten qui els impulsa, sinó que arrosseguen la resta de competicions. És el que estem explicant i denunciant», va assenyalar Javier Gómez, director general Corporatiu de LALIGA, davant dels mitjans durant el tancament del mercat de fitxatges.
El mercat ha deixat algunes de les operacions de major import dels últims anys en el futbol espanyol. El Reial Madrid ha incorporat Yan Diomandé, procedent del Leipzig, per 125 milions d’euros, mentre que el FC Barcelona ha fitxat Anthony Gordon, del Newcastle, per 80 milions, i Rodri, procedent del Manchester City, per 60 milions. El conjunt blanc també ha tancat l’arribada de Marc Cucurella, procedent del Chelsea FC, per 55 milions.
L’Atlètic de Madrid també figura entre els clubs amb més activitat, amb les incorporacions de Cristian Romero, procedent del Tottenham Hotspur, Morten Hjulmand, de l’Sporting de Portugal, i Kang-in Lee, del París Saint-Germain. Per part del RC Deportivo de La Corunya, un dels clubs amb més activitat en aquest mercat, destaca el fitxatge de Pierre-Emerick Aubameyang, que suposa el seu retorn a la competició espanyola després d’haver jugat amb el FC Barcelona fa anys. També va completar les cessions de Marc Casadó i José María Giménez.
En l’última nit frenètica del mercat, el Reial Betis va tancar el retorn de Dani Ceballos, que signa fins al 2029. També van destacar els moviments del Sevilla FC, amb Fofana, Stassin i Correia; del Racing de Santander, amb Pablo García, Iker Luque, Almeida i Aarón Martín; i de l’Elche CF, amb Lemar, Roy Revivo i Rubén Sánchez.
Major valoració
El tancament del mercat deixa, a més, LALIGA amb quatre dels sis jugadors amb una valoració més alta del futbol internacional. Lamine Yamal i Pedri, del FC Barcelona, i Kylian Mbappé i Jude Bellingham, del Reial Madrid, apareixen entre els sis futbolistes més cotitzats, juntament amb Erling Haaland, del Manchester City, i Michael Olise, del Bayern de Munic.
Lamine Yamal encapçala les estimacions de valoració, que situen el davanter del Barcelona en 220 milions d’euros. Mbappé apareix amb una valoració de 200 milions, Bellingham de 160 milions i Pedri de 150 milions, segons dades de Transfermarkt.
La presència de futbolistes de LALIGA entre els jugadors més destacats del mercat internacional també es va posar de manifest durant el recent Mundial. Dels 81 jugadors pertanyents a clubs espanyols que van començar el campionat, 29 van arribar a les semifinals, un 36% del total. Va ser el percentatge més elevat entre les principals lligues europees i va superar el 25% de la Premier League, que va mantenir en aquella ronda 40 dels 162 jugadors amb què havia iniciat el torneig.
La presència espanyola va augmentar en la final entre Espanya i l’Argentina. LALIGA va aportar 24 dels 52 jugadors convocats per totes dues seleccions, onze més que la Premier League, que en va aportar 13. A les semifinals, a més, 16 dels 44 futbolistes que van formar part dels onzes inicials d’Espanya, l’Argentina, França i Anglaterra pertanyien a clubs de la competició espanyola.
Aquest pes es va traslladar posteriorment als principals premis del Mundial. Rodri, nou jugador del FC Barcelona, va rebre la Pilota d’Or com a millor futbolista del campionat després de liderar el mig del camp de la selecció espanyola campiona.
Kylian Mbappé, davanter del Reial Madrid, va obtenir la Bota d’Or després d’acabar com a màxim golejador amb deu gols i convertir-se en el primer jugador a aconseguir aquest reconeixement en dos Mundials.
El porter de l’Athletic Club Unai Simón va rebre el Guant d’Or després d’acabar set dels vuit partits que va disputar sense encaixar cap gol, mentre que Pau Cubarsí, defensa del FC Barcelona de 19 anys, va ser escollit millor futbolista jove del torneig.