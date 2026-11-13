La presència a les oficines espanyoles es va reduir un 36% durant la vaga general de dimecres 11 de novembre, segons una estimació elaborada a partir del consum de cafè. La dada procedeix d’INCAPTO, una companyia cafetera que registra el cafè que se serveix a les cafeteres professionals connectades que té instal·lades en empreses de tot Espanya.
Segons la companyia, aquell dia les oficines van consumir un 38% menys de cafè que un dimecres habitual. A partir d’aquesta caiguda i prenent com a referència el consum del mateix dimecres del 2025, INCAPTO calcula el descens de la presencialitat.
Aquest descens del consum només ha estat superat pel registrat durant l’apagada del 28 d’abril del 2025, quan va arribar al 41%. L’indicador recull la caiguda general de la presencialitat i, per tant, inclou tant les persones que van secundar la vaga com les que van teletreballar i les que no van poder desplaçar-se fins al seu lloc de treball.
Per territoris, Barcelona va registrar el descens més gran del consum de cafè (-64%), seguida de Madrid (-42%) i València (-26%). A la capital espanyola, la caiguda va superar la del 8 de juny del 2026, quan es va recomanar el teletreball amb motiu de la visita del papa Lleó XIV (-38%). També va ser superior a la del dilluns posterior a la final del Mundial, quan la selecció espanyola va celebrar el títol a Madrid (-28%).
Per sectors, els serveis professionals van patir la caiguda més gran (-59%), mentre que la construcció i l’enginyeria van registrar la més petita (-14%). L’efecte va ser més intens com més gran era l’empresa: el consum va baixar un 29% a les empreses de 10 a 49 treballadors i un 68% a les de 250 a 500. Als hotels no es va apreciar cap impacte més enllà del propi de la temporada baixa.
Les dades també mostren que els horaris es van mantenir. El pic de consum va continuar situant-se a les 9.00 hores, amb una segona franja després de dinar, fet que apunta a absències durant tota la jornada i no pas a aturades parcials.
«Aquesta dada no mesura el seguiment de la vaga. El que mostra és com va canviar el comportament laboral respecte de qualsevol altre dimecres», explica el cofundador i co-CEO d’INCAPTO, Francesc Font, que subratlla que l’impacte va ser «molt més intens a Barcelona que a Madrid o a la resta d’Espanya».
Altres indicadors de la jornada apunten en la mateixa direcció. Segons Red Eléctrica, a les 9.00 hores la demanda elèctrica era un 10,8% inferior a la del dimecres anterior. Segons la Generalitat, el consum elèctric a Catalunya va ser un 15% inferior al de dimarts.
INCAPTO, amb seu a Barcelona, és una companyia cafetera fundada el 2020 per Francesc Font, Joaquim Mach i Bea Mesas. Comercialitza cafeteres superautomàtiques i semiautomàtiques i cafè d’especialitat en gra com a alternativa a les càpsules. Ven tant a llars com a empreses, en aquest darrer cas a través de la seva línia Incapto Professional.