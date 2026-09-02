La Union of European Clubs (UEC) ha plantejat una política ja elaborada i preparada per a la seva aplicació que podria permetre als clubs formadors europeus rebre una participació més justa en els ingressos generats per les competicions de clubs de la UEFA.
La proposta, denominada Player Development Reward (PDR), estableix un mecanisme concret per reservar cada temporada almenys el 5% d’aquests ingressos i repartir-lo entre els clubs que han contribuït a descobrir, formar i desenvolupar els futbolistes que posteriorment competeixen a l’elit europea.
El mecanisme calcularia les quantitats a partir de dos criteris: la proporció de minuts disputats per cada futbolista en una competició europea i els premis econòmics obtinguts pel seu club en aquella mateixa competició.
La UEC ha posat en marxa, a més, un simulador que permet estimar l’impacte que tindria el sistema a partir dels historials de formació, els minuts disputats i les dades dels premis econòmics. Segons un dels exemples inclosos en l’eina, l’Hertha 03 Zehlendorf, un club de la cinquena categoria alemanya que va participar en la formació d’Antonio Rüdiger, podria haver percebut una mitjana de 178.400 euros anuals durant les últimes cinc temporades per la participació del jugador a la Champions League amb el Chelsea i el Reial Madrid, fins a superar els 892.000 euros en aquest període.
El president de la Union of European Clubs, Ovidiu Costeșin, va defensar que el desenvolupament dels futbolistes que arriben a l’elit és fruit d’un procés que comença anys abans en clubs de diferents nivells de la piràmide. «El talent no apareix sense més al cim del futbol. El detecten, l’entrenen i li donen suport durant molts anys clubs de tota la piràmide futbolística», va assenyalar.
L’organització sosté que el PDR permetria introduir una font d’ingressos recurrent per als clubs formadors, davant dels actuals mecanismes de compensació per formació i solidaritat, que en determinats casos estan vinculats a moments concrets de la carrera del jugador, com el seu primer registre professional o posteriors traspassos.
La iniciativa, recolzada en el seu innovador simulador, es planteja com un complement i no com un substitut dels mecanismes de compensació per formació de la FIFA ni dels actuals pagaments de solidaritat de la UEFA. El seu objectiu és vincular una part dels ingressos generats per les competicions europees amb els clubs que van fer inversions prèvies en la formació i el desenvolupament dels futbolistes.
La UEC considera que el pròxim cicle de repartiment d’ingressos de la UEFA podria obrir una oportunitat per estudiar la incorporació d’un sistema d’aquestes característiques, un cop conclogui l’actual marc corresponent al període 2024-2027.