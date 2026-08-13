Expliquen que el model competitiu europeu ha prioritzat tradicionalment la reducció dels preus, cosa que ha afavorit l’accessibilitat dels serveis, però ha limitat la rendibilitat del sector i la seva capacitat per finançar noves infraestructures digitals. Aquesta situació ha contribuït a un ritme d’inversió inferior al d’altres regions.
En aquest context, les companyies del sector defensen que la sostenibilitat competitiva passa per equilibrar els objectius de preus amb la necessitat de generar rendiments suficients que permetin continuar desplegant xarxes avançades i desenvolupar tecnologies clau com el 5G, el núvol, la intel·ligència artificial o la ciberseguretat.
En una declaració conjunta, Orange i Deutsche Telekom van defensar que assolir una «massa crítica» és una condició necessària per impulsar el creixement, la competitivitat i la inversió tecnològica. En la mateixa línia, el president de Telefónica, Marc Murtra, ha defensat en més d’una ocasió que Europa es troba en una «era de l’escala» i que, si vol desenvolupar tecnologia pròpia i competir amb els Estats Units i la Xina, necessita construir aquesta escala industrial i tecnològica.
El debat es produeix en un moment en què les associacions europees del sector i la mateixa Comissió Europea reconeixen que la fragmentació del mercat limita la capacitat dels operadors per invertir i innovar. El sector considera que avançar cap a un model més equilibrat permetria reforçar la competitivitat global de les empreses europees.
En aquest escenari, la revisió del marc regulador es planteja com un element clau per garantir un entorn en què la competència, la innovació i la inversió puguin desenvolupar-se de manera sostenible, assegurant el creixement de l’ecosistema digital europeu durant els propers anys.