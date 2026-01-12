María Pombo ha sido madre por tercera vez este 2026. Después de unos días en los que la espera se hizo muy pesada, la pequeña Mariana llegó al mundo el pasado 2 de enero. El matrimonio formado por la influencer madrileña y Pablo Castellano ya tienen experiencia con niños porque a los pequeños Martín y Vega se les ha unido su nueva hermanita. Un parto muy esperado que llegó hace pocos días y que ya ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. La creadora de contenido ha decidido sincerarse sobre algunas cuestiones que han hecho sus seguidores en una consulta abierta en su perfil de Instagram, donde ha compartido detalles sobre el parto o una dificultad que vive tras haber sido madre de nuevo.

¿Cómo ha sido el tercer parto de María Pombo?

María Pombo suele ser muy sincera con sus seguidores, de hecho, esta sinceridad la ha convertido en objeto de polémicas y críticas en alguna ocasión, como por ejemplo hace unos meses en que defendió a las personas que no leían libros admitiendo que «no eran mejores» por hacerlo. En todo caso, ahora que vive una etapa de lo más dulce con el nacimiento de la criatura, ha decidido que es el momento de responder una de las grandes cuestiones: ¿cómo ha sido el parto? Con su criatura entre los brazos, la influencer ha compartido algunos detalles sobre cómo ha sido traer al mundo a un recién nacido por tercera vez. «El parto fue el parto de mi vida. Sin duda fue el mejor de los tres y eso que el de Martín -el primer bebé- fue increíble», ha confesado en una de las historias temporales de Instagram.

Uno de los detalles que reconoce que le ha encantado ha sido ponerse de parto «de repente», sin esperárselo. «Me encantó sentir la sensación de decir, es hoy, es oficial. Con Vega sentí mucho miedo porque era la semana 35 y era prematuro, no me gustó». En este caso, la creadora de contenido revela que estaba de 39 semanas y cinco días, bien cerca de llegar a la «semana cuarenta». «Yo juraba que no pasaría de la semana 38 ni de broma por mis experiencias anteriores», explica. Su mayor miedo era por las fechas tan señaladas del calendario. El nacimiento de la pequeña se esperó hasta el día 2 de enero, después de poder disfrutar tranquilamente de las fiestas de Navidad y también del cumpleaños del pequeño Martín, que cumplió años a finales de diciembre. «Eran las cinco de la madrugada y me desperté varias veces por el dolor, pero tenía automatizado en la cabeza que no era por el parto, hasta que de repente me di cuenta de que las contracciones eran muy regulares, cada dos minutos».

El momento del parto de María Pombo

En las siguientes historias temporales ha continuado explicando cómo fue el momento del parto, el traslado al hospital al mediodía e incluso cómo tuvo tiempo de despedirse de sus hijos después de explicarles lo que pasaría. «A las 11:30 de la mañana las contracciones eran cada cinco minutos, no podía soportar el dolor. El trayecto al hospital fue que me quería morir y solo llegar ya vieron que estaba dilatada para ponerme la epidural», ha revelado. «Nuestro primer hola. Eran las 16:30 y la vida me volvió a regalar poder sentir el amor más profundo. Volvería a vivir este momento mil veces más», ha escrito en uno de los vídeos en que se la puede ver con el bebé recién nacido. Otro de los momentos que ha sacado a la luz es la dificultad para quitarse la pulsera del hospital. Dice que «no es capaz» de cortarla y que cada vez que intenta quitársela se pone «a llorar». Además, con los cambios hormonales tras el parto ha notado que tiene ciertos cambios en la cara con la aparición de algunos granitos.

Críticas por la velocidad del coche

Ahora bien, aunque la familia ahora ya se ha convertido en numerosa con el nacimiento de su tercer bebé, las redes se han llenado de críticas por una publicación que hizo la misma influencer. Después de salir del hospital e irse con la pequeña a casa en coche, María Pombo publicó un vídeo del interior del vehículo en que se veía cómo Pablo Castellano conducía el coche a 140 km/h.

4 de enero y ya tenemos al padre del año ✨🤩 pic.twitter.com/EVOHA3qm97 — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) January 4, 2026

Sea como sea, la pareja ha estado ajena a las críticas y las reacciones, y se encuentra disfrutando de la llegada de su tercera hija en común.