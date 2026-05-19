La sesión de la comisión de investigación de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils se ha celebrado con un compareciente muy esperado después de las trabas que se han puesto para su convocatoria. Ha sido el responsable del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en la demarcación de Girona antes y durante los atentados. Finalmente ha comparecido, con la voz distorsionada y sin imagen. De hecho, ha sido la misma presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien llamó al CNI por ser reacio a la citación.

Según ha explicado el teniente coronel del Ejército del Aire, delegado del CNI en las comarcas gerundenses, ha insistido que su «unidad no tuvo ningún tipo de contacto con el imam Abdelbaky Es Satty». De hecho, no ha querido ni confirmar ni desmentir si era militar o sobre su trayectoria porque está protegido por la ley de secretos oficiales. Su intervención se ha limitado a eludir responsabilidades y desvincularse de la investigación y el control de la célula yihadista de Ripoll protegiéndose con el amparo del secreto de sus actividades y el secreto de los procedimientos de trabajo del CNI. Un detalle curioso es que siendo delegado del CNI en Girona pronunciaba Ripoll como «Ripol».

De todos modos, también ha añadido que el CNI trabajaba con el principio de «compartimentación» y, por lo tanto, ignoraba si otras unidades de los servicios de información del Estado tenían contacto. Sin embargo, también ha razonado que si alguien hubiera obtenido información «relevante» se la habrían hecho llegar. En este sentido, ha insistido en la relación «fluida» entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre los que ha incluido a los Mossos, con el CNI a la hora de traspasar información.

El imam de Ripoll, presunto cerebro de los atentados en Catalunya

El papel de la «Central»

En este contexto, ha especificado que «cuando nos dieron las identidades» de los implicados en los atentados, se comunicó la «relación» con el imam con el CNI a los Mossos d’Esquadra. De hecho, la información les llegó a través de una llamada de la «Central». Así, ha remarcado que fue la policía de la Generalitat quien «lideró la investigación». Un dato curioso porque ninguno de los atestados policiales del sumario menciona la existencia de la relación del imam con el CNI.

En este sentido, ha remarcado que nunca se les trasladó un «riesgo o una amenaza» en la zona de Ripoll por parte de la comunidad islámica. En todo ello, el delegado del CNI ha recordado el «contexto de aquellos momentos porque la pregunta no era si habría un atentado sino cuándo, cómo y dónde». «Había muchos objetivos abiertos», ha subrayado.