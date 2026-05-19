Los Mossos d’Esquadra han detenido este martes por la mañana a Jonathan Andic, el hijo del empresario y fundador de la empresa de moda Mango, Isak Andic. El cuerpo policial ha detenido a Andic acusado de homicidio por la muerte de su padre el 14 de diciembre de 2024 tras una caída por un acantilado en las Cuevas de Sal de Collbató, en Montserrat (Barcelona), tal como ha adelantado La Vanguardia y han confirmado fuentes policiales a El Món. Los Mossos están trasladando a Andic hasta los Juzgados de Martorell, donde el juez le tomará declaración y decidirá si ingresa en prisión o queda en libertad.

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