Els Mossos detenen el fill d’Isak Andic per homicidi

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts al matí Jonathan Andic, el fill de l’empresari i fundador de l’empresa de moda Mango, Isak Andic. El cos policial ha detingut Andic acusat d’homicidi per la mort del seu pare el 14 de desembre del 2024 després d’una caiguda per un penya-segat a les Coves de Salnitre de Collbató, a Montserrat, tal com ha avançat La Vanguardia i han confirmat fonts policials a El Món. Els Mossos estan traslladant Andic fins als Jutjats de Martorell, on el jutge li prendrà declaració i decidirà si ingressa a la presó o queda en llibertat.
Jonathan Andic, des del desembre, ha mantingut que el seu pare havia caigut accidentalment per un precipici de Montserrat i sempre havia negat la seva participació delictiva en la mort del fundador de l’empresa de moda Mango, Isak Andic.
La família evita fer grans declaracions
La detenció del fill del magnat de la moda relacionat amb la mort del seu pare ha suposat un nou trasbals per la família Andic després de la mort del cap familiar. En declaracions fetes a Europa Press els portaveus de la família han assenyalat que Jonathan Andic “està declarant” aquest dimarts davant dels jutjats tot i que assenyalen que “en aquests moments no podem afegir res més perquè està sota secret de sumari”. “La col·laboració ha estat i serà màxima en el marc d’aquestes diligències”, ha sentenciat la família.
L’accident d’Isak Andic
El fundador de Mango Isak Andic va morir el passat dissabte 13 de desembre del 2025 quan va caure al buit des d’una altura de prop de 150 metres mentre feia una excursió amb familiars entre els quals estava el seu fill, Jonathan Andic. Els serveis d’emergència van rebre l’avís de l’accident passats dos quarts d’una del migdia i en arribar al lloc dels fets van trobar el cadàver del magnat empresarial i fundador de mango Isak Andic, que va morir als 71 anys.