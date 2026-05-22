Un agente de los Mossos d’Esquadra resultó gravemente herido durante la madrugada de este viernes en la localidad de l’Hospitalet de Llobregat. Según ha podido saber El Món y han confirmado fuentes policiales a este diario, los hechos ocurrieron en un domicilio particular de la localidad cuando un hombre se acercó a un agente del cuerpo de la policía catalana y lo agredió brutalmente con una hoja de afeitar. Una agresión que obligó a que el agente fuera trasladado al Hospital de Bellvitge para operarlo de urgencia; una operación que se saldó con un total de 15 puntos de sutura en la cara y cuatro en la cabeza. El asaltante del agente ya ha sido detenido y está acusado de tentativa de homicidio contra el policía catalán.

Según han explicado fuentes policiales al diario El Món, los Mossos recibieron un aviso procedente de un domicilio particular en el que se reclamaba la presencia del cuerpo policial por un estado de violencia por parte del hijo de la mujer que emitió el aviso. Cuando llegaron al domicilio, el agente intercedió para evitar la agresión del hijo hacia su madre, un hecho que provocó la agresión contra el agente de los Mossos d’Esquadra con la hoja de afeitar.

Imagen de archivo del Hospital de Bellvitge / ACN

Los Mossos investigan un tiroteo en Viladecans

El pasado miércoles por la tarde se produjo un nuevo incidente relacionado con las armas de fuego en Cataluña. Según señalaron fuentes policiales a El Món, los Mossos d’Esquadra, el cuerpo policial catalán, están investigando un nuevo tiroteo en el Baix Llobregat, concretamente en Viladecans. El cuerpo policial recibió el aviso el pasado miércoles por la tarde, pero cuando los efectivos llegaron al lugar de los hechos no pudieron encontrar a nadie ni herido ni a los presuntos autores del ataque. Cuando se personaron las patrullas en el lugar de los hechos, lo que sí pudieron encontrar fueron las vainas de los disparos, aunque fue lo único relacionado con los hechos que se pudo encontrar in situ. Este nuevo tiroteo en Cataluña está siendo investigado por la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d’Esquadra, unidad que se ha hecho cargo de la investigación de la cual no han trascendido más detalles.