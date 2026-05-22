Un agent dels Mossos d’Esquadra va acabar ferit de gravetat durant la matinada d’aquest divendres a la localitat de l’Hospitalet de Llobregat. Segons ha pogut saber El Món i han confirmat fonts policials a aquest diari els fets van passar en un domicili particular de la localitat quan un home es va atansar sobre un agent del cos de la policia catalana i el va agredir brutalment amb una fulla d’afaitar. Una agressió que va obligar que l’agent fos traslladat fins a l’Hospital de Bellvitge per operar-lo d’urgència; una operació que es va saldar amb un total de 15 punts de sutura a la cara i quatre el cap. L’assaltant de l’agent ja ha estat detingut i està acusat de temptativa d’homicidi contra el policia català.
Segons han explicat fonts policials al diari El Món els Mossos van rebre un avís procedent d’un domicili particular en el qual es reclamava la presència del cos policial per un estat de violència per part del fill de la dona que va emetre l’avís. Quan van arribar al domicili l’agent va intercedir per evitar l’agressió del fill cap a la seva mare, un fet que va provocar l’agressió contra l’agent dels Mossos d’Esquadra amb la fulla d’afaitar.
Els Mossos investiguen un tiroteig a Viladecans
El passat dimecres a la tarda es va produir un nou incident relacionat amb les armes de foc a Catalunya. Segons van assenyalar fonts policials a El Món els Mossos d’Esquadra el cos policial català està investigant un nou tiroteig al Baix Llobregat, concretament a Viladecans. El cos policial va rebre l’avís el passat dimecres a la tarda, però quan els efectius van arribar fins al lloc dels fets no van poder trobar ningú ni ferit ni els presumptes autors de l’atac. Quan es van personar les patrulles al lloc dels fets el que sí que van poder trobar van ser les beines dels trets tot i que va ser l’únic relacionat amb els fets que es va poder trobar in situ. Aquest nou tiroteig a Catalunya l’està investigant la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d’Esquadra, unitat que s’ha fet càrrec de la investigació de la qual no han transcendit més detalls.