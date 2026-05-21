Els Mossos investiguen un tiroteig a Viladecans

Nou incident amb armes de foc a Catalunya. Segons ha avançat El Caso i han confirmat fonts policials els Mossos d’Esquadra estan investigant un nou tiroteig a la localitat de Viladecans, al Baix Llobregat. Segons ha pogut saber el diari El Món els Mossos van rebre l’avís el passat dimecres a la tarda però quan es van personar al lloc dels fets no van poder trobar els autors del presumpte tiroteig ni cap persona ferida o afectada per aquests fets. El cos policial català sí que detalla que quan les patrulles dels Mossos van arribar al lloc dels fets van poder trobar les beines dels trets tot i que va ser l’únic relacionat amb els fets que es va poder trobar in situ. La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) de la Regió Metropolitana Sud dels Mossos d’Esquadra s’ha fet càrrec de la investigació de la qual no han transcendit més detalls.
Mes de maig negre a Catalunya
Les primeres setmanes del mes de maig van ser especialment sensibles a Catalunya. Durant el primer cap de setmana del mes un home va assassinar una dona al bell mig del carrer a Esplugues de Llobregat, al carrer de Joan Miró. Els Mossos d’Esquadra van detenir l’home al districte de les Corts, on havia fugit i amagat després de l’assassinat. Una mort que es va replicar a la capital de Catalunya, Barcelona, ja que els Mossos van detenir el presumpte autor de la mort d’un home al Raval. Els fets van passar al carrer de la Cera on va ser apunyalat un home cap a la mitjanit; tot i que va ser traslladat en estat crític a un hospital barceloní va acabar morint.
El passat dilluns 4 de maig també es va produir un tiroteig a Catalunya, al barri de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. Els Mossos van febre avisos de detonacions de bala i van trobar beines de cinc trets i es va desplegar un dispositiu d’identificacions a Hospitalet.