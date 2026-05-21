Mossos investigan un tiroteo en Viladecans

Nuevo incidente con armas de fuego en Cataluña. Según ha adelantado El Caso y han confirmado fuentes policiales, los Mossos d’Esquadra están investigando un nuevo tiroteo en la localidad de Viladecans, en el Baix Llobregat. Según ha podido saber el diario El Món, los Mossos recibieron el aviso el pasado miércoles por la tarde, pero cuando se personaron en el lugar de los hechos no pudieron encontrar a los autores del presunto tiroteo ni a ninguna persona herida o afectada por estos hechos. El cuerpo policial catalán sí detalla que cuando las patrullas de los Mossos llegaron al lugar de los hechos, pudieron encontrar los casquillos de los disparos, aunque fue lo único relacionado con los hechos que se pudo encontrar in situ. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Sur de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de la investigación, de la cual no han trascendido más detalles.

Mes de mayo negro en Cataluña

Las primeras semanas del mes de mayo fueron especialmente sensibles en Cataluña. Durante el primer fin de semana del mes, un hombre asesinó a una mujer en pleno centro de la calle en Esplugues de Llobregat, en la calle de Joan Miró. Los Mossos d’Esquadra detuvieron al hombre en el distrito de Les Corts, donde había huido y se había escondido tras el asesinato. Una muerte que se replicó en la capital de Cataluña, Barcelona, ya que los Mossos detuvieron al presunto autor de la muerte de un hombre en el Raval. Los hechos ocurrieron en la calle de la Cera, donde fue apuñalado un hombre hacia la medianoche; aunque fue trasladado en estado crítico a un hospital barcelonés, terminó muriendo.

Luces encendidas de un coche de los Mossos | Blanca Blay (ACN)

El pasado lunes 4 de mayo también se produjo un tiroteo en Cataluña, en el barrio de la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. Los Mossos recibieron avisos de detonaciones de bala y encontraron casquillos de cinco disparos y se desplegó un dispositivo de identificaciones en Hospitalet.