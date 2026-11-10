La cafetería de la estación de Granollers intenta animar al personal con Karma Chameleon, aquel clásico de la banda Culture Club que en los primeros versos admite su gran carencia con aquello de I’m a man who doesn’t know how to sell a contradiction. «Soy un hombre –sería la traducción– que no sabe vender una contradicción». Quién sabe si, en la barra, ocupada por dos pasajeros y un vigilante de seguridad, habrán vinculado el hit a Rodalies. Previamente, pidiendo cafés, la conversación había girado en torno a la fiabilidad del servicio y de las declaraciones tajantes del Gobierno. Esta mañana, el presidente Salvador Illa ha pedido encontrar el «punto de equilibrio» entre «el derecho a huelga y el derecho a la movilidad», a pesar de admitir que no se han cumplido los servicios mínimos en la primera parada laboral de los maquinistas esta semana. Solo han salido la mitad de los trenes programados hasta las 9 horas, según el director de Rodalies, Óscar Playà.

“Nosotros no lo cogemos casi nunca y tampoco tenemos prisa, pero solo hace falta ver las caras”, apunta una pareja de jubilados en los andenes de Granollers, los primeros entrevistados para este diario. Las caras, sobre todo las caras, son determinantes. “La palabra que más describe lo que sentimos es frustración”, remarca más adelante Miriam, ya fuera de la estación. “Tenía que coger el tren R8 de las 8.30 horas, pero no ha pasado”, apunta una hora más tarde. “Así que viene un compañero mío a recogerme”, concluye. Miriam trabaja en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y se ha acostumbrado al rompecabezas que supone Rodalies. “Este año va mejor, incluso”, remarca sorprendentemente. “Somos de ver el vaso medio lleno”, complementa.

Los pasajeros entienden a los maquinistas y ven sus protestas como el último escalón “del desastre”. “Entiendo que ellos pidan un servicio más seguro, porque también lo será para nosotros, pero a los pasajeros siempre nos toca recibir”, lamenta Miriam, acostumbrada al caos. “Me he llegado a hacer amiga de los maquinistas en prácticas. Muchas veces están esperando para hacer la práctica, aunque si no viene el tren no la pueden hacer. Y sus responsables no saben indicarles si llegará o no”, explica.

Andenes llenos en Granollers el primer día de huelga convocada por SEMAF | G.G.

En dirección contraria, John y su pareja esperan para ir a Sant Celoni. “¿Quién se hace cargo de mi situación? En el trabajo me han llamado la atención por llegar tarde”, lamenta. Hace quince minutos que esperan el R2 Norte y no tienen noticias. En el vestíbulo, los operarios tampoco ayudan. “Solo sabemos lo que dicen las pantallas”, explican cuatro chalecos amarillos a Elena. “Vendrá a buscarme mi marido con coche”, confirma después. “Esto es un caos, así de claro”. Un caos que el jueves, segundo día de huelga, podría repetirse. “Y también mañana, que es la huelga general”, responde.

Semana complicada con dos huelgas sectoriales

Las imágenes de Granollers se han repetido en Barcelona, Terrassa, Vic y otros puntos neurálgicos de la red de trenes catalana. “Es un desamparo total y una impotencia porque hay un servicio que no se presta, esto es un fraude, se comunican unas cosas que no son reales”, espetaba a primera hora uno de los pasajeros de Vic en una entrevista a la ACN. Y, en Sants, tal como ha comprobado el Tot Barcelona, los usuarios han lamentado que Rodalies no les da “alternativas”. Los operarios han derivado a los pasajeros a las pantallas y han reiterado que las novedades se informarán a través de megafonía. “No es verdad que haya mejorado la información”, se quejan los entrevistados en Granollers. “Los de seguridad no saben nada y las aplicaciones no son fiables, y eso no es culpa de los maquinistas, que yo sepa”, resume todo Elena.

Un tren parado en la estación de Vic con la estación vacía debido a las afectaciones del servicio | Lourdes Casademont (ACN)

Los maquinistas han convocado una doble jornada de huelga a través del sindicato mayoritario SEMAF, que ha convocado una jornada de huelga de 24 horas este martes y paros parciales el jueves próximo, 12 de noviembre. Los accidentes de Adamuz, Urda y también Gelida han encendido aún más a un colectivo que reclama mejoras de seguridad en la infraestructura y el cumplimiento de los acuerdos laborales acordados el pasado febrero.

Renfe, en cambio, asegura que ya ha cumplido su parte –hay aspectos que también dependen de Adif, sobre todo en la infraestructura. “El seguimiento realizado por las diferentes administraciones implicadas pone de manifiesto que las actuaciones comprometidas por Renfe han sido ejecutadas y que, de las 24 medidas restantes, fuera del ámbito de Renfe, 17 ya se han ejecutado y en las 7 restantes se continúa avanzando a través de los procedimientos administrativos, regulatorios y técnicos previstos”, apuntaba días antes de la huelga en un comunicado. Varias versiones de un único hecho que acaba con los usuarios de Rodalies perdidos y resignados.