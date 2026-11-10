La cafeteria de l’estació de Granollers intenta animar el personal amb Karma Chameleon, aquell clàssic de la banda Culture Club que als primers versos admet la seva gran mancança amb allò de I’m a man who doesn’t know how to sell a contradiction. “Soc un home –seria la traducció– que no sap vendre una contradicció”. Qui sap si, a la barra, ocupada per dos passatgers i un vigilant de seguretat, hauran vinculat el hit a Rodalies. Prèviament, demanant cafès, la conversa havia girat al voltant de la fiabilitat del servei i de les declaracions taxatives del Govern. Aquest matí, el president Salvador Illa ha demanat trobar el “punt d’equilibri” entre “el dret a vaga i el dret a la mobilitat”, malgrat admetre que no s’han complert els serveis mínims en la primera aturada laboral dels maquinistes aquesta setmana. Només han sortit la meitat dels trens programats fins a les 9 hores, segons el director de Rodalies, Òscar Playà.
“Nosaltres no l’agafem gairebé mai i tampoc tenim pressa, però només cal veure les cares”, apunta una parella de jubilats a les andanes de Granollers, els primers entrevistats per a aquest diari. Les cares, sobretot les cares, són determinants. “La paraula que més descriu el que sentim és frustració”, remarca més endavant la Míriam, ja fora de l’estació. “Havia d’agafar el tren R8 de les 8.30 hores, però no ha passat”, apunta una hora més tard. “Així que ve un company meu a recollir-me”, conclou. La Míriam treballa a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i s’ha acostumat al trencaclosques que suposa Rodalies. “Aquest any va millor, fins i tot”, remarca sorprenentment. “Som de veure el got mig ple”, complementa.
Els passatgers entenen els maquinistes i veuen les seves protestes com l’últim graó “del desastre”. “Entenc que ells demanin un servei més segur, perquè també ho serà per a nosaltres, però als passatgers sempre ens toca el rebre”, lamenta la Míriam, acostumada al caos. “M’he arribat a fer amiga dels maquinistes en pràctiques. Molts cops estan esperant per fer la pràctica, tot i que si no ve el tren no la poden fer. I els seus responsables no saben indicar-los si arribarà o no”, explica.
En direcció contrària, en John i la seva parella esperen per anar a Sant Celoni. “Qui es fa càrrec de la meva situació? A la feina m’han cridat l’atenció per arribar tard”, lamenta. Fa quinze minuts que esperen l’R2 Nord i no en tenen notícies. Al vestíbul, els operaris tampoc ajuden. “Només sabem el que diuen les pantalles”, expliquen quatre armilles grogues a l’Elena. “Vindrà a buscar-me el meu marit amb cotxe”, confirma després. “Això és un caos, així de clar”. Un caos que dijous, segon dia de vaga, podria repetir-se. “I també demà, que és la vaga general”, respon.
Setmana complicada amb dues vagues sectorials
Les imatges de Granollers s’han repetit a Barcelona, Terrassa, Vic i altres punts neuràlgics de la xarxa de trens catalana. “És un desemparament total i una impotència perquè hi ha un servei que no es presta, això és un frau, es comuniquen unes coses que no són reals”, etzibava a primera hora un dels passatgers de Vic en una entrevista a l’ACN. I, a Sants, tal com ha comprovat el Tot Barcelona, els usuaris han lamentat que Rodalies no els dona “alternatives”. Els operaris han derivat els passatgers a les pantalles i han reiterat que les novetats s’informaran a través de megafonia. “No és veritat que hagi millorat la informació”, es queixen els entrevistats a Granollers. “Els de seguretat no saben res i les aplicacions no són fiables, i això no és culpa dels maquinistes, que jo sàpiga”, resumeix tot plegat l’Elena.
Els maquinistes han convocat una doble jornada de vaga a través del sindicat majoritari SEMAF, que ha convocat una jornada de vaga de 24 hores aquest dimarts i aturades parcials dijous vinent, 12 de novembre. Els accidents d’Adamuz, Urda i també Gelida han encès encara més un col·lectiu que reclama millores de seguretat a la infraestructura i el compliment dels acords laborals acordats el febrer passat.
Renfe, en canvi, assegura que ja ha complert la seva part –hi ha aspectes que també depenen d’Adif, sobretot a la infraestructura. “El seguiment realitzat per les diferents administracions implicades posa de manifest que les actuacions compromeses per Renfe han estat executades i que, de les 24 mesures restants, fora de l’àmbit de Renfe, 17 ja s’han executat i en les 7 restants es continua avançant a través dels procediments administratius, regulatoris i tècnics previstos”, apuntava dies abans de la vaga en un comunicat. Diverses versions d’un únic fet que acaba amb els usuaris de Rodalies perduts i resignats.