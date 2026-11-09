Les coincidències històriques són tan imprevisibles com curioses. De fet, els anys permeten que un mateix missatge o una idea sigui utilitzada per dues organitzacions o moviments diametralment oposats. La prova del nou és l’eslògan de campanya de PSC: “La força de la gent”. El mateix lema que va popularitzar Tsunami Democràtic durant les protestes per la sentència del Procés durant la tardor de 2019. De fet, va ser la idea central de la cançó del Tsunami del mateix títol que va escriure el guitarrista de Lax’n’Busto Pemi Rovirosa, que ha estat produïda pel mateix músic i Arturo Torres.
Val a dir que la cançó va reeixir després d’interpretar una peça col·lectiva que hi posaven veu Pemi Fortuny (Lax’n’Busto), Montse Castellà, Esteve Tortosa (Auxili), Eric Vergés i Roser Cruells (Els Catarres), Paula Giberga (La Folie), Guillem Solé (Buhos), els germans Joan i Lluís Fortuny (Elèctrica Dharma), Gemma Humet, Joan Reig (Els Pets), Nerea Bassart, Cesk Freixas, Albert García (Itaca Band), i Natxo Tarrés i Roger Farré (Gossos). Ara aquest missatge és el que utilitzen els socialistes per mobilitzar els “progressistes indecisos” i sobretot, el que anomenen de la “majoria progressista que hi ha a Catalunya”. El PSC busca amb aquesta divisa la mobilització contraposant la força del vot dels ciutadans als projectes polítics de la dreta i l’extrema dreta.
El Tsunami Democràtic va utilitzar la llegenda “La força de la gent” per tornar a esperonar les protestes el 9 de novembre de 2019, abans de les eleccions espanyoles i en el cinquè aniversari de la consulta sobiranista. Amb el lema i imatges de les marxes per la llibertat, l’ocupació de l’aeroport i l’acampada de la Plaça Universitat de Barcelona, esperonaven a l’independentisme a participar en les protestes. Tsunami Democràtic va ser fins i tot, investigat per terrorisme a l’Audiència Nacional, en una causa instruïda per Manuel Garcia Castellón.
🌊 El 9N, tothom als carrers! #SpainSitAndTalk https://t.co/ipIzyrDfST— Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) November 4, 2019