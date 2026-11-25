El periodista, activista i exdiputat Albano-Dante Fachín ha demanat aquest dimecres el vot per a Alhora de cara a les eleccions espanyoles del 29 de novembre mitjançant un text publicat a X amb el títol Coses que he pensat abans d’anar a votar. En l’escrit de suport a la candidatura liderada per Jordi Graupera, Fachín rebutja el “vot útil” basat en la por i afirma que vol “fer fora Espanya” de la vida política catalana. Fachín evoca el cap del general Moragues, penjat en una gàbia a les muralles de Barcelona, per sostenir que en cada campanya es repeteix una mateixa dinàmica, on el PSOE i els partits que li donen suport “són especialistes a disseminar aquesta por per, després, vendre’ns la seva protecció”.
Després de vuit anys d’acords de partits sobiranistes amb el PSOE, l’exdiputat resumeix el balanç en “mentides, incompliments i espoli econòmic”, amb referències explícites a la taula de diàleg, Rodalies, l’IRPF i les inversions de l’Estat. “Votar el PSOE i els seus aliats és dir-los clarament que no cal que compleixin res”, conclou. Fachín considera que és “molt important i molt sa per a l’independentisme” que en aquesta convocatòria electoral hi hagi una formació com Alhora plantejant la idea de “fora Espanya” i un candidat com Jordi Graupera, de qui destaca la defensa de la consigna que “la missió dels polítics és portar el conflicte a l’esfera pública, a l’esfera política”.
Coses que he pensat abans d’anar a votar. El més important de les campanyes electorals no passa als mítings dels partits ni als debats de la tele sinó a peu de carrer. Tots ho hem viscut aquests últims dies: a la feina, amb els amics, amb la família i amb els veïns, aquests dies tots plegats dediquem més temps del normal a “parlar de política” i -encara que a moltes converses es puguin sentir autèntiques burrades- crec que aquesta “politització de les converses” és molt positiva per la salut de la societat. Personalment, he intentat seguir la campanya de prop, he intentat llegir tot el que ha escrit gent que crec que tenen bon criteri i he parlat i debatut amb les persones del meu entorn personal i polític. Amb tot això en ment, he escrit el text que hi ha a continuació. Espero que, independentment del sentit del seu vot, els lectors trobin alguna reflexió o dada interessant. Escric aquest text tenint absolutament clar que passi el que passi a les eleccions de diumenge, dilluns els catalans continuarem tinguem un problema: Espanya. Governi l’Espanya de dretes o l’Espanya d’esquerres, dilluns els catalans continuarem estant obligats a entendre’ns per fer front a Espanya. Votem el que votem el 29N. Albano Dante Fachin — La por serveix per tenir la gent controlada. Això ho saben des de fa segles tots els opressors. Els espanyols també. Per això van penjar el cap de Moragues dins una gàbia durant 9 anys a les muralles de Barcelona. La por ha estat una eina fonamental dels espanyols per controlar Catalunya. I per això continuen fent tot el que podem per posar-nos la por al cos. Ens posen la por al cos el PP i VOX amb les seves propostes i ens posen la por al cos el PSOE i els que li donen suport. Tots ens necessiten porucs. A Espanya viuen d’això i a Catalunya, uns quants, també viuen molt bé: si els catalans tenen por, fer política és molt fàcil: no cal complir cap pacte, no cal fer inversions, no cal respectar la seva llengua… Per controlar els catalans n’hi ha prou amb ensenyar-los el cap de Moragues quan venen les eleccions. Entenc el mecanisme i no culpo qui pateix la por. Tots en tenim de por. La por s’encomana com la pesta i cap de nosaltres en som immunes. I d’això s’aprofiten els que viuen de la nostra por. Sí, PP i VOX fan por, però el PSOE (i els que li donen suport) són especialistes a disseminar aquesta por per, després, vendre’ns la seva protecció. [NOTA: per il·lustrar aquest mecanisme primer se m’havia acudit la imatge dels venedors d’alarmes, que primer et fiquen la por al cos pels robatoris i en acabat et venen alarmes per defensar-te dels lladres. Però la imatge no és correcta. En realitat estem davant els mafiosos que de dia et venen protecció i, si no l’acceptes, de nit vindran ells mateixos a cremar-te la botiga]. Governar un poble poruc és fàcil. No cal complir res, no calen resultats, no cal donar explicacions, no cal res. Només fer por. Fa 8 anys que el PSOE governa gràcies als vots de milions de catalans. I què han rebut els catalans a canvi? Podria escriure’n pàgines senceres, perquè els incompliments són tants i tan sistemàtics que ja hem perdut el compte. De fet, això també juga en favor del PSOE i els que li donen suport: els incompliments són tants i tan greus que molta gent ha deixat de veure’ls. Ja sé que pot ser una mica repetitiu, però tenim el deure democràtic d’assenyalar l’escàndol. Podria escriure’n pàgines senceres, però només escriuré 280 paraules. Es llegeix en 2 minuts: Mentides. El gener del 2020, Rufián presumia així del pacte amb el PSOE: «Calendarizado. Inicio en 15 días. Con garantías. Acuerdo final refrendado por el pueblo de Catalunya». I encara hi afegia: «Esto es lo que haremos». No van complir ni els quinze dies. La taula s’havia de reunir cada mes, i quatre anys després Sánchez encara anunciava la quarta reunió. I aquell acord final que havíem de votar els catalans? Ningú n’ha sabut mai més res. Incompliments. El 2020, ERC dona dues vegades els seus vots a Sánchez a canvi que la Generalitat gestioni els fons europeus. Quan arriba el decret, Catalunya no hi pinta res. ERC hi vota en contra i el decret se salva gràcies a l’abstenció de Vox. El 2021, ERC aprova els pressupostos a canvi de «l’inici dels tràmits» del traspàs de Rodalies. El 2023, el PSOE torna a signar el traspàs integral «al llarg de la present legislatura». I en el mateix document reconeix que els compromisos anteriors sobre Rodalies continuen pendents. La legislatura s’ha acabat i no s’ha traspassat ni la via de l’R1. I els 15.000 milions de deute que havia d’assumir l’Estat a canvi de la investidura? Sánchez ha convocat eleccions sense que la llei s’arribés a votar. I l’IRPF que havíem de recaptar a canvi d’investir Illa? La renda del 2025 ens l’ha tornat a cobrar Hisenda. Espoli. Aquest apartat el resumirem amb unes xifres publicades per TV3 el passat 17 de juliol: — INVERSIONS DE L’ESTAT 2023-2025 Catalunya ▲ 28,5% Madrid ▲ 61% Extremadura ▲ 6,8% País Valencià ▲ 150% Navarra ▲ 132% Font: 3Cat Info — I pel camí, la llei mordassa continua vigent i ningú del PSOE va assumir responsabilitats per l’espionatge massiu amb Pegasus. NOTA: Avui que tothom assenyala el perill que suposa la dreta i l’extrema dreta pels drets fonamentals. És veritat. Com veritat és que els telèfons d’OCTUVRE els va punxar un govern del PSOE. Llavors: què hem rebut els catalans a canvi de donar suport al PSOE durant 8 anys? Mentides, incompliments i espoli econòmic. Però malgrat tot, ara, davant les urnes, ens tornen a ensenyar el cap d’en Moragues penjat a una gàbia: si no ens torneu a votar, en vindran uns de més cruels, de més mentiders i de més lladres que nosaltres. De veritat hem de cedir a aquest xantatge indigne? El PSOE i els que li donen suport ens diuen que sí, que això és el que hi ha i que ara no és temps de posar-se dignes. Ens diuen que ara és moment d’ajupir el cap i fer “vot útil” i que cal “ser pràctics”. Molt bé. Deixem la dignitat de banda un moment, parlem d’utilitat i siguem pràctics: Si els catalans votem massivament al PSOE i als que li han donat suport, el missatge que enviarem serà claríssim i contundent: no cal que compliu cap pacte, no cal que arregleu els trens, no cal que millorem el finançament, no cal que defenseu la nostra llengua. Podeu posar-vos de perfil quan s’emportin les pintures de Sixena, podeu espanyolitzar els mitjans de comunicació públics, podeu mirar cap a una altra banda mentre ataquen la nostra llengua, podeu continuar emportant-vos els nostres impostos a Madrid i que no tornin… Podeu continuar fent tot això i nosaltres us continuarem votant. Votar el PSOE i els seus aliats és dir-los clarament que no cal que compleixin res. Que poden continuar trepitjant-nos i que nosaltres els continuarem donant suport. En teoria, la gràcia de la democràcia és que si els governants no compleixen, el poble els fa fora. Això funciona a tot arreu, excepte a Catalunya. Segons la democràcia espanyola, el vot dels catalans no es guanya respectant les seves necessitats. Es guanya amenaçant-lo. Els espanyols poden votar, ara el PP, ara el PSOE, segons la seva conveniència. Els catalans no tenen aquest dret. Els catalans voten amb el cap de Moragues a la vista i amb una pistola sobre la taula. Ahir mateix, el candidat del PSC Jordi Hereu deia: “La unitat PP-VOX és una amenaça per a l’autogovern i, sense dubte, per a la llengua catalana”. Ho veieu? Els espanyols voten lliurement sabent que votin el que votin, ningú posarà en qüestió que es poden autogovernar i sabent que ningú amenaçarà la seva llengua. Els espanyols tenen dret a castigar amb el seu vot els governs que els menteixen, sense que això signifiqui perdre el seu autogovern i la seva llengua. En canvi, els catalans van a les urnes sota amenaça existencial. Un altre cop, el cap de Moragues penjant sobre la seva pròpia existència. El que ens diuen és que, els catalans, al màxim que podem aspirar a la “democràcia” espanyola és a no ser arrasats com a poble. Doncs tinc una molt mala notícia: ajupir el cap, un altre cop, no ens salvarà. La Història està plena d’exemples de com ajupir el cap mai salva ningú de res. S’atribueix a Churchill aquesta frase: “Us van donar a triar entre el deshonor i la guerra; vau triar el deshonor i, ara, tindreu la guerra” La saviesa popular catalana és igualment clara: «Qui es fa d’ovella, el llop se la menja». Ni el brau General Moragues es va salvar. Explica Josep Fontana com l’ocupació espanyola de Felip V va cometre “crims tan execrables com l’execució del general Moragues, que havia capitulat amb la promesa d’una amnistia i que va ser «arrastrado vivo por las calle por un caballo, degollado y hecho cuartos, puesta su cabeza en una jaula encima del Portal de Mar», havien de servir de lliçó a una població sotmesa a exigències fiscals abusives” No hi ha una Espanya bona pels catalans. Votem qui votem, sempre tindrem “guerra” amb Espanya. Des del cap de Moragues fins al 2017, quan ens van enviar la policia a apallissar-nos sense mesura. Vot útil? Jo em nego a triar el deshonor màxim d’anar el 29N a donar el meu vot al PSOE per evitar la guerra. Perquè tindrem el deshonor i tindrem la guerra. Millor dit: continuarem tenint la guerra que no s’ha aturat ni un segon. Es parla molt aquests dies del vot jove i és un tema important. Per això em pregunto: quin missatge li estem donant als joves catalans quan acceptem el xantatge constant d’Espanya? Quina generació de catalans tindrem en el futur si creixen veient-nos votar espantats i amenaçats per l’Espanya que va apallissar les seves àvies quan ells eren nens? De veritat els direm que l’únic que podem fer és acotar el cap, empassar-nos l’orgull, assumir la deshonra i votar els que viuen de la nostra por? No menystinc la por de ningú. La por és humana i ens atrapa a tots, en un moment o un altre. Entenc perfectament la por a un govern de PP i VOX i no assenyalaré ningú que voti esclafat per aquesta por. Però si que he d’assenyalar els que branden aquesta por per continuar vivint com reis sense complir ni una sola de les seves promeses. Per això em fa tanta ràbia quan apel·len al “vot útil”. La setmana passada, per exemple, se’m va ocórrer dir a Twitter que creia que era molt important i molt sa per l’independentisme que en aquesta campanya electoral ridícula hi hagués un partit com Alhora dient “Fora Espanya”. Vaig dir també que era molt important que hi hagués un candidat com en Jordi Graupera dient coses com: “La missió dels polítics és portar el conflicte a l’esfera pública, a l’esfera política” En comptes de polítics que representin els conflictes que patim els catalans, el que tenim és un estol de diputats explicant-nos quines coses meravelloses han aconseguit negociant amb el PSOE. Coses tan meravelloses com inexistents. Ara, els defensors d’aquesta estratègia fracassadíssima em responen a Twitter dient que els vots a Alhora són “vots llençats”. Doncs bé: això em dona l’oportunitat de dir una cosa que em sembla més important que cap partit i que cap diputat: jo l’única utilitat que li demano al meu vot del 29N és que sigui útil per ser coherent. M’és igual si el meu vot es converteix en un diputat o no. En tinc prou amb no triar deshonra. Em vaig fer un fart de sentir això del “vot llençat” quan vam presentar el Front Republicà. És veritat que els nostres 113.000 vots no van ser suficients per entrar. Ens en van faltar poquíssims. Ara, però, veient el resultat nul i infame del “vot útil” d’aquell 2019, els 113.000 vots del Front Republicà van ser d’una utilitat extrema: van servir per saber que érem molts els que no ens empassàvem les mentides d’Espanya. Jo crec que avui en som molts més. Jo no vull votar amb por. Som el poble que va fer l’1-O. Ens van amenaçar amb tot el que tenien i nosaltres no ens vam arronsar. Al contrari: van anar a l’atac. I ara em diuen que voti per defensar-me? M’hi nego. Em nego a acceptar que els catalans només tenim dues opcions: PSOE o PPVOX. Em nego a acceptar que els catalans només tenim dret a decidir a quina velocitat ens roben i ens agredeixen els espanyols. Jo el que vull és fer fora Espanya de la nostra vida política. I votaré a qui comparteix aquest objectiu amb mi. Tregui diputats o no. M’és igual. No triaré deshonra. Al 2017 ho teníem clar: ni PP ni PSOE eren cap solució. Jo encara ho tinc clar i vull lluitar per això. Acabo com vaig començar: Passi el que passi a les eleccions de diumenge, dilluns els catalans continuarem estant en perill. Si guanya PP i VOX, haurem de lluitar plegats. I si tornem a tenir un govern del PSOE, també, perquè farà el mateix que ha fet aquests últims 8 anys: incomplir, mentir i emportar-se els nostres diners i deixar-nos tirats a les estacions de trens. Passi el que passi diumenge, dilluns encara tindrem guerra. I caldrà lluitar braç a braç. Només cal posar una condició: no escoltar els que viuen de la por, creure en nosaltres mateixos, creure en la força del nostre gran país i no tenir por d’enfrontar-se a Espanya. Governi el PP o governi el PSOE. Ens veurem dilluns, Albano Dante Fachin Pozzi— Albano-Dante Fachín (@AlbanoDante76) November 25, 2026
“Demano al meu vot del 29-N que sigui útil per ser coherent”
Davant els qui qualifiquen el vot a Alhora d’inútil o llençat, expressa la seva posició amb rotunditat: “Jo l’única utilitat que li demano al meu vot del 29-N és que sigui útil per ser coherent. M’és igual si el meu vot es converteix en un diputat o no. En tinc prou amb no triar deshonra”. L’autor vincula aquesta postura amb l’experiència del Front Republicà a les eleccions al Congrés del 2019, candidatura que va encapçalar ell mateix amb l’objectiu d’anar a Madrid a fer bloqueig. Tot i no aparèixer a les televisions ni en els debats i quedar-se a uns 5.000 vots de l’escó, va sumar 113.000 vots que considera que van servir “per saber que érem molts els que no ens empassàvem les mentides d’Espanya”, i afegeix que avui en són “molts més”.
Graupera agraeix el suport de Fachín i es compromet a portar el “conflicte” a Madrid
A quatre dies dels comicis, Alhora agraeix un suport que reprèn una conversa prèvia al pòdcast Ensems, titulada Com fer fora Espanya, que supera les 100.000 visualitzacions. El president de la formació i cap de llista per Barcelona, Jordi Graupera, subratlla que el 2019 Fachín va fer el camí quan era més difícil, assevera que els 113.000 vots del Front Republicà van mostrar catalans que no volen tornar a ser “la crossa del PSOE” i es compromet a anar a Madrid a dir que no i a portar-hi el conflicte. “Que avui ens doni el seu vot ens fa una enorme il·lusió i ens obliga: anirem a Madrid a dir que no i a portar-hi el conflicte, que és exactament el que ell demana”, ha dit el líder de la formació independentista.