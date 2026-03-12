Rodalies continuará siendo gratuito hasta el 31 de marzo. La prórroga, que ha adelantado 3Cat y ha confirmado el Departamento de Territorio a El Món, supone extender la medida de momento dos semanas más. El Gobierno tomó la decisión el 26 de enero, inicialmente, durante un mes, pero la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, la extendió hasta el 15 de marzo. En todo caso, viendo las restricciones de velocidad y la deriva de la crisis ferroviaria, que se ha estancado tras el accidente mortal de Gelida del pasado 20 de enero, el ejecutivo ha decidido finalmente prorrogar la medida. Paneque ya había avisado públicamente que la gratuidad del servicio continuaría vigente “hasta la restitución completa del sistema”.

Todos los títulos permitirán moverse gratuitamente por la red y la operadora ha generado un abono de diez viajes gratuitos, que duran hasta final de mes. La intención del Gobierno es reactivar el sistema de pago tan pronto como sea posible, pero las restricciones horarias continúan vigentes en diferentes puntos del territorio e incluso se han ampliado. Aún hay tramos de las líneas de Barcelona y la Cataluña Central (R3, R4 y R8) y de la zona sur (R15) que tienen tramos que se deben realizar en autobús.

La Estación de Francia de Barcelona, vacía los días que se detuvo Rodalies / Europa Press

Obras de mejora en prácticamente toda la red

Los operarios de Renfe se han dedicado a corregir los problemas más urgentes que se detectaron durante la revisión que se hizo con maquinistas tras el accidente de Gelida y ahora comienzan a trabajar en pequeños ajustes en tramos concretos que deberían ser fáciles de solucionar. Según han explicado diferentes sindicatos a este diario, se trata de obras que se pueden solucionar en una o dos noches. La intención es dejar la infraestructura lista para ir revirtiendo las restricciones de velocidad decretadas.

Paralelamente, la red ferroviaria vive algunas obras de mayor envergadura que aún complican el servicio. Es el caso de las mejoras que comienzan el próximo lunes en los túneles del Garraf, que provocarán cortes en las líneas R13, R14, R15, R16 y R17. Las complicaciones –los usuarios tendrán que hacer por carretera los tramos entre Sant Vicenç de Calders y el Prat de Llobregat– inquietan a los usuarios, que no acaban de ver claros los sistemas alternativos. «Está pensado para un corte de mercancías, no para personas que tienen una necesidad esencial de ir a Barcelona», ha dicho por ejemplo Anna Gómez, portavoz de la plataforma Dignitat a les Vies, en declaraciones a la ACN.

Los ayuntamientos de los municipios afectados tampoco son más optimistas. Sienten que los pueblos y ciudades del litoral sur del país son “los grandes olvidados”. El 8 de abril, los alcaldes de Valls, Montblanc, Roda de Berà, Borges Blanques y Juneda, entre otros, se reunirán con el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, para abordar la situación.