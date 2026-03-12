Rodalies continuarà sent gratuït fins al 31 de març. La pròrroga, que ha avançat 3Cat i ha confirmat el Departament de Territori a El Món, suposa allargar la mesura de moment dues setmanes més. El Govern va prendre la decisió el 26 de gener, inicialment, durant un mes, però la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va allargar-la fins al 15 de març. En tot cas, veient les restriccions de velocitat i la deriva de la crisi ferroviària, que s’ha estancat després de l’accident mortal de Gelida del passat 20 de gener, l’executiu ha decidit finalment prorrogar la mesura. Paneque ja havia avisat públicament que la gratuïtat del servei continuaria vigent “fins a la restitució completa del sistema”.
Tots els títols permetran moure’s gratuïtament per la xarxa i l’operadora ha generat un abonament de deu viatges gratuïts, que duren fins a final de mes. La intenció del Govern és reactivar el sistema de pagament tan aviat com es pugui, però les restriccions horàries continuen vigents en diferents punts del territori i fins i tot s’han ampliat. Encara hi ha trams de les línies de Barcelona i la Catalunya Central (R3, R4 i R8) i de la zona sud (R15) que tenen trams que s’han de fer en autocar.
Obres de millora a pràcticament tota la xarxa
Els operaris de Renfe s’han dedicat a esmenar els problemes més urgents que es van detectar durant la revisió que es va fer amb maquinistes després de l’accident de Gelida i ara comencen a treballar en petits ajustos en trams concrets i que haurien de fàcils de solucionar. Segons han explicat diferents sindicats a aquest diari, es tracta d’obres que es poden solucionar en una o dues nits. La intenció és deixar la infraestructura a punt per a anar revertint les restriccions de velocitat decretades.
Paral·lelament, la xarxa ferroviària viu algunes obres de més envergadura que encara compliquen el servei. És el cas de les millores que comencen dilluns vinent als túnels del Garraf, que provaran talls a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. Les complicacions –els usuaris hauran de fer per carretera els trams entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat– inquieten els usuaris, que no acaben de veure clar els sistemes alternatius. “Està pensat per un tall de mercaderies, no per persones que tenen una necessitat essencial d’anar a Barcelona”, ha dit per exemple Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, en declaracions a l’ACN.
Els ajuntaments dels municipis afectats tampoc són més optimistes. Senten que els pobles i ciutats del litoral sud del país són “els grans oblidats”. El 8 d’abril, els alcaldes de Valls, Montblanc, Roda de Berà, Borges Blanques i Juneda, entre altres, es reuniran amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, per abordar la situació.