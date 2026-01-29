AMBici cumple tres años con nuevo récord de usuarios

La bicicleta pública metropolitana está de aniversario. El servicio AMBICI cumple este año tres años de vida alcanzando un nuevo récord de usuarios, con un total de 23.000 personas, y registrando más de dos millones de viajes anuales. Una quincena de municipios del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ya forman parte de esta red, que desde su puesta en marcha en enero de 2023 ha gestionado hasta 5,3 millones de desplazamientos.

Los más de dos millones de viajes contabilizados durante el 2025 representan un incremento del 27% respecto al 2024, cuando se registraron 1,6 millones. También el número de usuarios ha experimentado un crecimiento relevante, con cifras un 45% superiores a las del año anterior, cuando unas 16.388 personas lo utilizaron a través de la suscripción anual. De entre los socios activos durante el 2025, 3.364 optaron por utilizar el abono metropolitano (AMBici + Bicing), casi el doble que el año anterior (2.399 usuarios).

Desde la AMB se han mostrado orgullosos de haber podido alcanzar un nuevo techo de usuarios y viajes, confiando en poder mantener esta línea este año. «Celebramos estos datos, que reflejan que la bici sigue ganando adeptos como medio de transporte habitual. De cara al 2026, desde la AMB prevemos continuar ampliando y mejorando el servicio AMBici, tanto en cobertura territorial, en los municipios donde ya existe, como en calidad y capacidad de análisis para mejorar la planificación de la movilidad ciclista», ha señalado el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de la AMB, Carlos Cordón.

La bicicleta pública metropolitana, AMBici, cerró el 2025 con 23.000 suscriptores y más de dos millones de viajes anuales / AMB

Novedades para el 2026

La previsión para el 2026 es que se instalen cuatro nuevas estaciones (tres en Badalona y una en Esplugues de Llobregat) con 44 bicicletas eléctricas más, que permitirán reforzar la cobertura del servicio. En paralelo, se llevará a cabo un proceso participativo con los municipios que ya disponen del servicio para definir la ubicación de 14 estaciones nuevas y 154 bicicletas adicionales. También se impulsará el registro y tratamiento de los datos de los GPS de las bicicletas. Esta innovación permitirá disponer de información detallada sobre recorridos y patrones de uso para mejorar la infraestructura ciclista en los municipios metropolitanos, así como incrementar la seguridad vial y orientar futuras inversiones en redes ciclables.