L’AMBici compleix tres anys de vida amb un nou rècord d’usuaris

La bicicleta pública metropolitana està d’aniversari. El servei AMBICI complexi enguany tres anys de vida assolint un nou rècord d’usuaris, amb un total de 23.000 persones, i registrant més de dos milions de viatges anuals. Una quinzena de municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja formen part d’aquesta xarxa, que des de la seva posada en marxa el gener del 2023 ha gestionat fins a 5,3 milions de desplaçaments.
Els més de dos milions de viatges comptabilitzats durant el 2025 un increment del 27% respecte al 2024, quan se’n van registrar 1,6 milions. També el nombre d’usuaris ha experimentat un creixement rellevant, amb unes xifres un 45% superiors a les de l’any anterior, quan en van fer ús unes 16.388 persones a través de la subscripció anual. D’entre els socis actius durant el 2025, 3.364 van optar per utilitzar l’abonament metropolità (AMBici + Bicing), gairebé el doble que l’any anterior (2.399 usuaris).
Des de l’AMB s’han mostrat orgullosos d’haver pogut assolir un nou sostre d’usuaris i viatges, tot confiant a poder mantenir aquesta línia enguany. “Celebrem aquestes dades, que reflecteixen que la bici segueix guanyant adeptes com a mitjà de transport habitual. De cara al 2026, des de l’AMB preveiem continuar ampliant i millorant el servei AMBici, tant en cobertura territorial, als municipis on ja existeix, com en qualitat i capacitat d’anàlisi per millorar la planificació de la mobilitat ciclista”, ha assenyalat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón.
Novetats per al 2026
La previsió de cara al 2026 és que s’instal·lin quatre noves estacions (tres a Badalona i una a Esplugues de Llobregat) amb 44 bicicletes elèctriques més, que permetran reforçar la cobertura del servei. En paral·lel, es durà a terme un procés participatiu amb els municipis que ja disposen del servei per definir la ubicació de 14 estacions noves i 154 bicicletes addicionals. També s’impulsarà l’enregistrament i el tractament de les dades dels GPS de les bicicletes. Aquesta innovació permetrà disposar d’informació detallada sobre recorreguts i patrons d’ús per millorar la infraestructura ciclista als municipis metropolitans, així com incrementar la seguretat viària i orientar futures inversions en xarxes pedalables.