Los Mossos d’Esquadra atendieron este miércoles una petición de asistencia en un bajo comercial por la muerte de Javier, un hombre de 60 años y zapatero. El cadáver lo encontró un amigo dentro del local comercial que regentaba, una zapatería en la calle Martí i Blasi, en el barrio de la Florida de L’Hospitalet de Llobregat. A veces se quedaba a dormir allí a pesar de tener otro domicilio. Al lado del cuerpo había una carta de despedida donde explicaba que se había suicidado porque había recibido el aviso de desahucio del local donde había establecido su vida durante años. A pesar de esto, la justicia destaca que nunca presentó ninguna acción para detener el desahucio. Por otro lado, el Ayuntamiento de la ciudad asegura que quería comprar la finca donde se encuentra el local.

Poco a poco han ido saliendo detalles de su historia particular. La plaza 8 de la sección civil del tribunal de instancia de L’Hospitalet tenía abierto un procedimiento civil por una demanda por impago de alquiler del local comercial, que no estaba destinado a uso residencial. Un proceso que comenzó en enero del año 2025, cuando se presentó una demanda de impago de 8 meses del alquiler del local. En diciembre siguiente se admitió la demanda a trámite, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña informa de diversas gestiones judiciales con el demandante.

Un coche patrulla de los Mossos d’Esquadra / ACN

Notificaciones hasta el último aviso

Desde enero, el juzgado intentó notificar al demandado el procedimiento. Estos intentos de notificación en el domicilio que consta y que aportaba la demandante fueron infructuosos, según fuentes del TSJC. También añaden que se dejó un aviso en el buzón del domicilio sin recibir respuesta. Cinco meses después, en mayo, la comisión judicial encargada de la notificación se personó en el local y le notificó personalmente la demanda. Nunca presentó ningún escrito de oposición ni ningún tipo de reclamación. El 29 de mayo, se dictó un decreto que finalizaba el procedimiento y se envió la notificación por correo. En este decreto ya constaba que el lanzamiento del local estaba fijado para el 5 de octubre de 2026.

El pasado 9 de junio, Javier se presentó en el juzgado y allí se le notificó, personalmente, el decreto de finalización del procedimiento y se le comunicó la fecha del lanzamiento prevista para el 5 de octubre, que es lunes de la semana que viene. Al día siguiente también recibió la notificación por correo. «No consta solicitado ningún aplazamiento ni ninguna otra petición», aseguran desde la oficina de comunicación del TJSC. El final trágico del caso se conoció este 30 de septiembre.

Una compra del Ayuntamiento

Por su parte, el gobierno del Ayuntamiento de L’Hospitalet ha lamentado que el suicidio haya coincidido con la operación que tiene en marcha para comprar el edificio donde se encuentra el local, junto con cuatro fincas más construidas en los años 60 y propiedad de una misma inmobiliaria. El Ayuntamiento ha emitido un comunicado este jueves explicando que trabaja para ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir los 148 pisos de alquiler y los locales que hay en las fincas después de saber que los propietarios querían venderlo a un fondo inversor.