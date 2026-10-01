Els Mossos d’Esquadra atenien aquest dimecres una petició d’assistència en un baix comercial per la mort d’en Javier, un home de 60 anys i sabater. El cadàver el va trobar un amic dins el local comercial que regentava, una sabateria al carrer Martí i Blasi, al barri de la Florida de l’Hospitalet de Llobregat. A vegades s’hi quedava a dormir tot i tenir un altre domicili. Al costat del cos hi havia una carta de comiat on explicava que s’havia suïcidat perquè havia rebut l’avís de desnonament del local on feia anys havia establert la seva vida. Tot i això, la justícia remarca que mai va presentar cap acció per aturar el desnonament. Per altra banda, l’Ajuntament de la ciutat assegura que volia comprar la finca on es troba el local.
A poc a poc han anat sortint detalls de la seva història particular. La plaça 8 de la secció civil del tribunal d’instància de l’Hospitalet tenia obert un procediment civil per una demanda per impagament de lloguer del local comercial, que no estava destinat a ús residencial. Un procés que va començar el gener de l’any 2025, quan es va presentar una demanda d’impagament de 8 mesos del lloguer del local. El desembre següent es va admetre la demanda a tràmit, tot i que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya informa de diverses gestions judicials amb el demandant.
Notificacions fins al darrer avís
Des del gener, el jutjat va intentar notificar al demandat el procediment. Aquests intents de notificació al domicili que consta i que aportava la demandant van ser infructuoses, segons fonts el TSJC. També afegeixen que es va deixar un avís a la bústia del domicili sense rebre resposta. Cinc mesos després, al maig, la comissió judicial encarregada de la notificació es van personar al local i li van notificar personalment la demanda. Mai va presentar cap escrit d’oposició ni cap mena de reclamació. El 29 de maig, es va dictar un decret que finalitzava el procediment i es va enviar la notificació per correu. En aquest decret ja constava que el llançament del local estava fixat per al 5 d’octubre de 2026.
El 9 de juny passat, en Javier es va presentar al jutjat i allà se li va notificar, personalment, el decret de finalització del procediment i se li va comunicar la data del llançament prevista per al 5 d’octubre, que és dilluns de la setmana que ve. L’endemà també va rebre la notificació per correu. “No consta sol·licitat cap ajornament ni cap altra petició”, asseguren des de l’oficina de comunicació del TJSC. El final tràgic del cas es va saber aquest 30 de setembre.
Una compra de l’Ajuntament
Per la seva banda, el govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet ha lamentat que el suïcidi hagi coincidit amb l’operació que té en marxa per comprar l’edifici on hi ha el local, junt amb quatre finques més construïdes als anys 60 i propietat d’una mateixa immobiliària. L’Ajuntament ha emès un comunicat aquest dijous explicant que treballa per exercir el dret de tempteig i retracte per adquirir els 148 pisos de lloguer i els locals que hi ha a les finques després de saber que els propietaris volien vendre-ho a un fons inversor.