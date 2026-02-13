Los perros de la Unidad Canina de los Mossos d’Esquadra serán los protagonistas de la comisión de Interior del Parlament del próximo miércoles. Según ha podido saber El Món, los diputados debatirán una propuesta de resolución, presentada por Junts, para reconocer a los perros de esta unidad como agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra con todos sus derechos. Según detalla el texto de la resolución, la Unidad Canina cuenta actualmente con 65 perros de diversas razas, de los cuales la mayoría están en Sabadell, en las dependencias centrales de la unidad, y el resto se han repartido por las demarcaciones de las comarcas de Girona, Ponent y el Camp de Tarragona.

La propuesta, que ha tenido enmiendas, como por ejemplo la del PSC, que reclama que la medida tenga efectos retroactivos, busca «garantizar» el «bienestar físico, psicológico y emocional [de los perros policía] a lo largo de toda su vida, más allá de su vida laboral». Por ello, los miembros de Junts pretenden que la administración «asuma los gastos de manutención y asistencia veterinaria» de estos animales y que puedan recibir condecoraciones y compartir su vida con los agentes que han trabajado. De hecho, es una idea que dejó entrever la misma consejera de Interior, Núria Parlon, a raíz de una pregunta parlamentaria de Junts.

Dos miembros de la Unidad Canina de los Mossos d’Esquadra en el MMW/Blanca Blay

«Iniciativa pionera»

La resolución detalla que los perros dedicados a la detección de explosivos realizan entre 2.500 y 3.000 servicios cada año, una cifra que representa el 60% de los servicios de la unidad. «Cuando los perros de la unidad se jubilan, habitualmente entre los 9 y los 11 años, son dados en adopción, desvinculándose de esta manera del cuerpo y de sus funciones», lamentan los miembros de Junts. Una situación que cada año aparta del cuerpo entre cinco y diez perros de la unidad, y el 80% de estos se quedan con su guía o con una persona del mismo cuerpo o conocidos directos.

En este contexto, y pidiendo copiar la «iniciativa pionera» de la protección que tienen los perros del Grupo Especial Caní (GEK9) del Cuerpo de Agentes Rurales, con identificación propia y todo, quieren que se traslade a los Mossos. Por ello, reclaman hacer los «cambios normativos necesarios para que los perros de la Unidad Canina del Cuerpo de Mossos d’Esquadra sean considerados propiedad del Departamento de Interior y Seguridad Pública hasta su muerte, sin ceder la titularidad una vez el animal se jubile, pero permitiendo que los puedan tener en custodia los agentes del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que hayan trabajado con ellos». También piden que se reconozca la posibilidad de recibir condecoraciones o menciones específicas en los diferentes actos institucionales.