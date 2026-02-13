Els gossos de la Unitat Canina dels Mossos d’Esquadra seran els protagonistes de la comissió d’Interior del Parlament de dimecres que ve. Segons ha pogut saber El Món, els diputats debatran una proposta de resolució, presentada per Junts, per reconèixer els gossos d’aquesta unitat com a agents del Cos de Mossos d’Esquadra amb tots els seus drets. Segons detalla el text de la resolució, la Unitat Canina compta actualment amb 65 gossos de diverses races, dels quals la majoria s’estan a Sabadell, a les dependències centrals de la unitat, i la resta s’han repartit per les demarcacions de les comarques de Girona, Ponent i el Camp de Tarragona.
La proposta, que ha tingut esmenes, com per exemple la del PSC, que reclama que la mesura tingui efectes retroactius, busca “garantir” el “benestar físic, psicològic i emocional [dels gossos policia] al llarg de tota la seva vida, més enllà de la seva vida laboral”. Per això, els juntaires pretenen que l’administració “assumeixi les despeses de manutenció i assistència veterinària” d’aquests animals i que puguin rebre condecoracions i compartir la seva vida amb els agents que han treballat. De fet, és una idea que va deixar entreveure la mateixa consellera d’Interior, Núria Parlon, arran d’una pregunta parlamentària de Junts.
“Iniciativa pionera”
La resolució detalla que els gossos dedicats a la detecció d’explosius fan entre 2.500 i 3.000 serveis cada any, una xifra que representa el 60% dels serveis de la unitat. “Quan els gossos de la unitat es jubilen, habitualment entre els 9 i els 11 anys, són donats en adopció, desvinculant-se d’aquesta manera del cos i de les seves funcions”, lamenten els juntaires. Una situació que cada any aparta del cos entre cinc i deu gossos de la unitat, i el 80% d’aquests es queden amb el seu guia o amb una persona del mateix cos o coneguts directes.
En aquest context, i demanant copiar la “iniciativa pionera” de la protecció que tenen els gossos del Grup Especial Caní (GEK9) del Cos d’Agents Rurals, amb identificació pròpia i tot, volen que es traslladi als Mossos. Per això, reclamen fer els “canvis normatius necessaris perquè els gossos de la Unitat Canina del Cos de Mossos d’Esquadra siguin considerats propietat del Departament d’Interior i Seguretat Pública fins a la seva mort, sense cedir-ne la titularitat un cop l’animal es jubili, però permetent que els puguin tenir en custòdia els agents del Cos de Mossos d’Esquadra que hagin treballat amb ells”. També demana que es reconegui la possibilitat de rebre condecoracions o mencions específiques en els diferents actes institucionals.