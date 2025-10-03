El cos de Mossos d’Esquadra, a més d’agents, té gossos. Són les famoses unitats canines de la policia, els gossos policies. Ara, aquests gossos, podran tenir reconeixements honorífics i gaudir d’una jubilació més segura i confortable. De fet, podrien tenir la manutenció pagada fins al dia de la seva mort. Així ho va assegurar, la consellera d’Interior, Núria Parlon, en una resposta parlamentària sobre “l’edat de jubilació dels gossos de la Unitat Canina del Cos de Mossos d’Esquadra” que va formular la portaveu d’Interior de Junts, la diputada Jeannine Abella.
Parlon assegura que segons els acords permanents de la Comissió de Seguiment de la Unitat Canina (UCAN), integrada per membres de la Policia de la Generalitat i el servei d’administració de les unitats centrals (SAUC), i d’acord amb el Procediment de Gestió dels Gossos, signat el 3 d’octubre de 2018, la jubilació dels gossos haurà de seguir uns criteris.
En concret, a partir dels “10 anys d’edat, es valora que el gos romangui en situació operativa en funció del seu estat de salut i altres circumstàncies”. És a dir, haurà de passar una mena d’ITV. Però, un cop superada, i en tot cas, “l’edat màxima de jubilació serà als dotze anys“. Un criteri establert, segons la consellera, per les recomanacions veterinàries.
I el futur del gos jubilat?
Atès el que exposa la consellera en la resposta parlamentària, un cop els gossos són retirats del servei públic, s’ofereixen en adopció a particulars, tot i que té prioritat el guia caní que els ha tingut. “Fins ara, un cop un gos de la UCAN és adoptat, el particular que l’acull assumeix la responsabilitat de les seves despeses, incloent-hi l’atenció veterinària i qualsevol altra necessitat per garantir el seu benestar”, específica la resposta.
Actualment, està en estudi estendre les mesures adoptades pel Cos d’Agents Rurals que “busquen garantir el benestar físic, psicològic i emocional dels gossos al llarg de tota la vida”. Aquestes mesures suposen “l’assumpció de les despeses de manutenció i assistència veterinària fins al dia de la seva mort i l’assignació d’un número d’identificació professional, cosa que permet que puguin rebre reconeixements honorífics pels serveis prestats“.