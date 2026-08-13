El activismo lingüístico cuenta desde hace cuatro meses con una nueva herramienta digital orientada a fortalecer el uso del catalán en el ámbito socioeconómico. Bajo el nombre de Tenimllengua.cat, se presenta como una herramienta nacional que busca conectar consumidores y establecimientos comprometidos con la lengua para reforzar la presencia del catalán en las relaciones de consumo, y evidenciar a aquellos que incumplen la normativa lingüística. Nace con el asesoramiento de Plataforma per la Llengua y recoge el testigo y el espíritu de CatalApp, la aplicación impulsada por Plataforma per la Llengua que permitió entre 2017 y 2022 valorar la atención lingüística de comercios y servicios en todos los Países Catalanes.

Impulsada como iniciativa privada por los activistas lingüísticos Marc Pujol y Arnau Olivé, la plataforma surge para promover el consumo estratégico de los catalanohablantes. Olivé explica en declaraciones a El Món que contactó con la ONG del catalán porque le rondaba la idea de crear una herramienta como esta. Fue entonces cuando lo pusieron en contacto con Pujol, que ya había puesto en marcha una versión «muy primitiva» de Tenimllengua.cat. «El uno sin el otro no lo habríamos podido hacer», manifiesta Arnau Olivé, quien detalla que la idea surgió de la necesidad de incidir en el tema del comercio y la hostelería porque, según él, es un espacio de consumo donde la lengua «se está perdiendo a marchas forzadas». La causa, apunta, es que los responsables de los negocios «no exigen» la capacidad de hablar o entender catalán a sus trabajadores, y destaca que la herramienta tiene dos objetivos: «Incentivar comportamientos empresariales responsables con la lengua y que el consumidor se dé cuenta del poder que tenemos para cambiar las cosas».

La web permite al usuario localizar o añadir establecimientos para valorar la atención recibida en catalán en los establecimientos y compartir experiencias, sean positivas o negativas. «El consumo estratégico también se basa en penalizar al que no lo hace suficientemente bien», aclara el coordinador de Empresa y Consumo de Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra, en declaraciones a este diario, donde hace autocrítica porque seguramente desde la entidad no han explicado suficientemente bien que la herramienta también permite dejar comentarios negativos a negocios que no respetan los derechos lingüísticos. En este sentido, Dengra advierte que hay diferentes maneras de cumplir la normativa lingüística y advierte que hay «muchos» restaurantes que tienen el catalán en la carta «como el último idioma» u otros que «tienes que pedir tú el menú expresamente en catalán para que te lo traigan». «Estos lugares cumplen la normativa lingüística por los pelos, pero personalmente no los recomendaría, porque no practican la excelencia lingüística».

Captura de imagen de la web Tenimllengua.cat

El relevo del consumo estratégico de la ANC y el espíritu de la CatalApp

Tenimllengua.cat toma directamente el relevo del movimiento de consumo estratégico impulsado originalmente por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), y que la justicia ordenó cerrar. Aquella campaña promovía un consumo consciente y alternativo a las grandes empresas que cotizaban en el IBEX-35 y que trasladaron la sede social fuera de Cataluña a raíz del Procés. Ahora, Tenimllengua.cat pretende que la variable lingüística se convierta en un criterio habitual en la toma de decisiones de compra diarias, conectando la oferta respetuosa con una demanda cada vez más concienciada. Arnau Olivé ve «similitudes» entre la aplicación que ha creado conjuntamente con Marc Pujol. «Me pareció muy grave que la cerraran porque me parecía una herramienta muy potente», manifiesta, y añade que «le veo similitudes, pero en este caso está centrado en la lengua». No obstante, Olivé ve diferencias porque los creadores de la plataforma no recomiendan «nada a nadie». «Son los mismos usuarios o consumidores quienes van publicando en establecimientos o comercios donde han tenido experiencias positivas o negativas», subraya.

Desde Plataforma per la Llengua, Xavier Dengra también ve similitudes con la iniciativa de la ANC y subraya que la ONG del catalán «está recuperando esta línea de trabajo». «Es una herramienta nacional, es una herramienta que sabemos que toca al bolsillo», dice sobre la nueva web. Según señala la organización, «iniciativas como Tenimllengua.cat pueden tener un papel relevante tanto en la sensibilización de los consumidores como en la transformación de las prácticas empresariales». La entidad recuerda que el consumo responsable debe incorporar una dimensión lingüística y que la apuesta por el catalán «no es solo una cuestión de cumplimiento legal, sino también una muestra de responsabilidad social corporativa y un factor que contribuye a generar confianza, proximidad y fidelización». Dengra hace referencia a éxitos de la entidad como Ebro o Veritas, pero también destaca la capacidad de la ciudadanía con herramientas como esta para defender los derechos lingüísticos: «No es solo el trabajo que nosotros podamos hacer de presión política, económica, administrativa, judicial contra estas empresas, sino que en el pequeño negocio también se note que no tener el catalán es un factor para perder dinero».

Ante el precedente cierre judicial de la web de la ANC, Olivé dice que «es una posibilidad» que se emprendan acciones legales contra la iniciativa porque el Estado «siempre nos sorprende haciendo cabriolas y malabarismos para poder poner problemas». Aun así, señala que los asesores legales les han trasladado que no tienen por qué preocuparse porque «no estamos señalando a nadie». «Nosotros lo único que hacemos es poner una herramienta para que la gente valore los comercios que visita, como pueden hacerlo a través de las redes sociales o Google». Dengra, por su parte, deja claro que la herramienta no puede tener los problemas que la web de la entidad independentista porque es una cuestión lingüística y «la normativa de consumo, de comercio y ferias de la Ley de Política Lingüística está avalada por el Tribunal Constitucional». «La web recomienda lugares donde ir y lugares donde no ir. Parte de una libertad de expresión absoluta», concluye.

Los voluntarios de la Plataforma per la Llengua mirando los letreros exteriores de una tienda de móviles de Girona / ACN

Una alternativa a Google Maps con conciencia lingüística

A diferencia de grandes herramientas de geolocalización globales como Google Maps o TripAdvisor, donde los criterios de evaluación suelen basarse únicamente en el precio, el servicio o la calidad del producto, Tenimllengua.cat se sitúa como una alternativa propia y especializada que pone el foco en la atención en catalán. Mientras que en los buscadores convencionales la variable de la lengua queda diluida, invisibilizada entre miles de reseñas generales o, incluso, borrada, esta nueva herramienta permite a los usuarios encontrar de manera rápida y geolocalizada aquellos negocios de proximidad donde tienen garantizado su derecho lingüístico. Se convierte, así, en un buscador de mapa pensado específicamente para la comunidad catalanohablante que quiere hacer un uso activo y consciente de su capacidad de consumo.

En este sentido, Dengra lamenta que «el activismo catalán aún no entiende cómo funciona Google Maps» y expone que «los boicots lingüísticos no sirven en Google Maps» porque la compañía dispone de herramientas para detectar comportamientos anómalos, como la avalancha de reseñas de una estrella concentradas en pocas horas a raíz de denuncias de catalanofobia en redes sociales. Como consecuencia, dice, el gigante de Silicon Valley no solo puede eliminar las valoraciones masivas del boicot, sino que puede penalizar los perfiles de los usuarios y borrar también otras reseñas legítimas hechas meses atrás. «Tenimllengua.cat es complementario a todo esto. Si tú encuentras un restaurante que tiene 4.000 reseñas en Google, tu reseña quedará absolutamente diluida. En cambio, en la nueva herramienta, como ahora está creciendo, quizá encuentres 10, 15, 20 reseñas de aquello, pero sabrás que la lengua es el elemento fundamental de los comentarios», defiende.

Así funciona Tenimllengua.cat

En cuanto al funcionamiento práctico de la web, Arnau Olivé explica que el objetivo principal ha sido crear un entorno accesible, ágil y colaborativo para los usuarios. Para utilizar el buscador y consultar la atención lingüística de los comercios no se requiere ningún tipo de registro, garantizando así un acceso totalmente abierto y rápido a cualquier ciudadano. En cambio, para participar de manera activa –ya sea para añadir nuevos negocios al mapa, puntuarlos o compartir reseñas y comentarios sobre la experiencia vivida– solo se necesita crear una cuenta gratuita con un seudónimo proporcionando una dirección de correo electrónico y sin facilitar ningún otro dato. Las valoraciones permiten puntuar el comercio del 1 al 5 y hacer un comentario sobre la atención oral y escrita de los establecimientos, generando así una cartografía colaborativa y actualizada en tiempo real.

Dos mujeres en una terraza de un bar de Portbou / ACN

Un modelo de autofinanciación para garantizar su continuidad

Para evitar los problemas de sostenibilidad económica que provocaron el cierre de proyectos anteriores como el CatalApp, el cocreador de Tenimllengua.cat explica que la apuesta de crear una página web –que dispone de adaptación para la versión móvil- responde a criterios prácticos y económicos: «Desarrollar, mantener y alojar una app es mucho más costoso». Además, la plataforma se autofinanciará mediante la participación directa de los establecimientos que quieran destacarse como referentes lingüísticos en sus municipios o sectores. Estos comercios dispondrán de un modelo de tarifa anual muy asequible que les permitirá visibilizar su compromiso con el catalán y diferenciarse en el mercado. Además, las empresas que apuesten por la nueva herramienta podrán interactuar con los usuarios. Asimismo, como parte del convenio de colaboración con Plataforma per la Llengua, las empresas socias de la ONG del catalán disfrutarán de un 50% de descuento durante el primer año de adhesión. Con esta fórmula, la nueva herramienta aspira a consolidarse definitivamente como un pilar del consumo estratégico y a recordar que cada decisión de compra es una oportunidad para defender y premiar los derechos lingüísticos.