Un restaurante de Tarragona excluye el catalán por el turismo

Nueva polémica por discriminación lingüística en la restauración en Cataluña. Un cliente ha denunciado públicamente a través de las redes sociales que el restaurante La Fonda de la Rambla Nova, situado en el centro de Tarragona, se niega a ofrecer el menú y la carta en catalán durante la temporada de verano. Según ha explicado el afectado, al solicitar la atención y la documentación en la lengua propia del país, el personal de la sala le comunicó que no disponían de la versión en catalán. Ante la reclamación del cliente, que recordó a los responsables del local que la legislación catalana –a través del Código de Consumo– obliga a todos los establecimientos abiertos al público a tener, como mínimo, la oferta de servicios y las cartas redactadas en catalán, la respuesta del establecimiento ha generado aún más indignación.

La dirección de La Fonda de la Rambla Nova ha respondido a la queja del cliente y ha justificado la exclusión del catalán: «Durante la temporada de verano, sin embargo, hemos decidido trabajar con la carta en castellano por una cuestión exclusivamente práctica y de organización». «En estos meses tenemos una afluencia mucho más elevada de turistas y, como el menú diario que cambiamos cada día está en catalán, utilizar también la carta en catalán puede provocar confusiones entre las diferentes versiones a la hora de tomar los pedidos y generar malentendidos», alega.

Asimismo, subraya que «es habitual que durante el verano muchos turistas nos pregunten si tenemos una versión en castellano del menú diario, precisamente porque necesitan entender bien los platos y los ingredientes antes de hacer su pedido». «Por lo tanto, mantenemos el menú diario en catalán y utilizamos la carta en castellano durante esta temporada como una cuestión práctica para facilitar la atención a nuestros clientes y evitar confusiones», insisten. Además, defienden su compromiso con la lengua exponiendo que tienen web en catalán «desde el día que abrimos».

El restaurante La Fonda de la Rambla Nova responde tras las críticas sobre la exclusión del catalán en los menús y en las cartas.



Primero de todo, nos piden a los catalanes un poco más de empatía con el personal extranjero y nos piden que no seamos racistas ni xenófobos con ellos.… https://t.co/IunZnb918x pic.twitter.com/K1Pre8PrXV — Nil 🌍 (@nlprat) August 10, 2026

Piden «empatía» con el personal extranjero

Por otro lado, el restaurante ha pedido a los clientes «un poco más de empatía» con sus trabajadores de origen extranjero, tanto en la cocina como en la sala. «Nosotros hacemos el esfuerzo de aprender y hablar catalán, a pesar de no ser personas locales, y nos gustaría que este esfuerzo también fuera valorado», expone la dirección del local en la respuesta, donde añade que «el hecho de tener un acento o una apariencia que pueda hacer pensar que somos extranjeros no debería significar que nuestro compromiso con la lengua catalana sea menor». «Entendemos perfectamente que se pueda preferir recibir la carta en catalán y respetamos esta opinión. Simplemente pedimos que se entienda el contexto y el esfuerzo que hay detrás de nuestras decisiones», resume el establecimiento en su mensaje, reiterando la voluntad de «sumar e integrarse».

El afectado presentará denuncia

Por su parte, el usuario afectado ha anunciado que presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes –Consumo– por el incumplimiento de la normativa lingüística vigente. El afectado ha explicado que grabó en audio parte de la conversación y tomó fotografías del menú únicamente en castellano como prueba para tramitar la queja oficial. Asimismo, lamentó la reacción de rechazo de los clientes extranjeros de la mesa de atrás: «Los escuché hablando negativamente de mi posición ante los hechos y de toda la gente que pide que, en cumplimiento de la ley, la información esté en catalán».