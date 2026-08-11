Un restaurant de Tarragona exclou el català pel turisme

Nova polèmica per discriminació lingüística a la restauració a Catalunya. Un client ha denunciat públicament a través de les xarxes socials que el restaurant La Fonda de la Rambla Nova, situat al centre de Tarragona, es nega a oferir el menú i la carta en català durant la temporada d’estiu. Segons ha explicat l’afectat, en demanar l’atenció i la documentació en la llengua pròpia del país, el personal de la sala li va comunicar que no disposaven de la versió en català. Davant de la reclamació del client, que va recordar als responsables del local que la legislació catalana –a través del Codi de Consum– obliga tots els establiments oberts al públic a tenir, com a mínim, l’oferta de serveis i les cartes redactades en català, la resposta de l’establiment ha generat encara més indignació.
La direcció de La Fonda de la Rambla Nova ha respost a la queixa del client i ha justificat l’exclusió del català: “Durant la temporada d’estiu, però, hem decidit treballar amb la carta en castellà per una qüestió exclusivament pràctica i d’organització”. “En aquests mesos tenim una afluència molt més elevada de turistes i, com que el menú diari que canviem cada dia està en català, utilitzar també la carta en català pot provocar confusions entre les diferents versions a l’hora de prendre les comandes i generar malentesos”, al·lega.
Així mateix, subratlla que “és habitual que durant l’estiu molts turistes ens preguntin si tenim una versió en castellà del menú diari, precisament perquè necessiten entendre bé els plats i els ingredients abans de fer la seva comanda”. “Per tant, mantenim el menú diari en català i utilitzem la carta en castellà durant aquesta temporada com una qüestió pràctica per facilitar l’atenció als nostres clients i evitar confusions”, insisteixen. A més, defensen el seu compromís amb la llengua exposant que tenen web en català “des del dia que vam obrir”.
El restaurant La Fonda de la Rambla Nova respon després de les crítiques sobre l’exclusió del català als menús i a les cartes.— Nil 🌍 (@nlprat) August 10, 2026
Primer de tot, ens demanen als catalans una mica més d’empatia amb el personal estranger i ens demanen que no siguem racistes ni xenòfobs amb ells.… https://t.co/IunZnb918x pic.twitter.com/K1Pre8PrXV
Demanen “empatia” amb el personal estranger
D’altra banda, el restaurant ha demanat als clients “una mica més d’empatia” amb els seus treballadors d’origen estranger, tant a la cuina com a la sala. “Nosaltres fem l’esforç d’aprendre i parlar català, tot i no ser persones locals, i ens agradaria que aquest esforç també fos valorat”, exposa la direcció del local en la resposta, on afegeix que “el fet de tenir un accent o una aparença que pugui fer pensar que som estrangers no hauria de significar que el nostre compromís amb la llengua catalana sigui menor”. “Entenem perfectament que es pugui preferir rebre la carta en català i respectem aquesta opinió. Simplement demanem que s’entengui el context i l’esforç que hi ha darrere de les nostres decisions”, resumeix l’establiment en el seu missatge, tot reiterant la voluntat de “sumar i integrar-se”.
L’afectat presentarà denúncia
Per la seva banda, l’usuari afectat ha anunciat que presentarà una denúncia formal davant les autoritats competents –Consum– per l’incompliment de la normativa lingüística vigent. L’afectat ha explicat que va enregistrar en àudio part de la conversa i va prendre fotografies del menú únicament en castellà com a prova per tramitar la queixa oficial. Així mateix, va lamentar la reacció de rebuig dels clients estrangers de la taula del darrera: “Els vaig sentir parlant negativament de la meva posició davant dels fets i de tota la gent que demana que, en compliment de la llei, la informació estigui en català”.