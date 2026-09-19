Plataforma per la Llengua da un paso más en la batalla diplomática para lograr la oficialidad del catalán en la Unión Europea, un gesto que llega tres años después de que el gobierno español se comprometiera a hacerlo realidad. El presidente de la entidad, Òscar Escuder, ha enviado una carta al cónsul general de Italia en Barcelona para reclamar al gobierno italiano que reconsidere su posición de bloqueo. La petición se produce a las puertas de la próxima reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, prevista para el próximo 22 de septiembre en Bruselas, donde la cuestión volverá a estar sobre la mesa.

En la misiva, Escuder solicita formalmente al representante diplomático que traslade esta demanda directamente a la presidenta del Consejo de Ministros de Italia y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional. Desde la ONG del catalán se recuerda que el debate se mantiene abierto en el seno del Consejo de Asuntos Generales desde el verano de 2023 y que, durante estos tres años de negociaciones y trámites, se han ido resolviendo progresivamente todas las dudas técnicas y jurídicas que se habían planteado inicialmente.

Además, recuerda que el catalán es una lengua que cuenta con más de 10 millones de hablantes y, en este sentido, remarca que «su exclusión de las instituciones europeas constituye una anomalía difícil de explicar cuando lenguas demográficamente menores sí disfrutan de ese estatus». En este sentido, remarca que también es una lengua de Italia, ya que se habla en la ciudad de Alguer (Cerdeña).

Fragmento de la carta que el presidente de Plataforma por la Lengua ha enviado al cónsul general de Italia en Barcelona / Cedida

Sin costo financiero para Roma

Uno de los puntos centrales en los que se apoya la petición de Plataforma per la Llengua es la ausencia de impacto económico para los socios comunitarios. España ya se ha comprometido formalmente a asumir la totalidad de los costos adicionales de traducción e interpretación que se deriven de la medida. Por tanto, la oficialidad de la lengua, según expone Escuder en la misiva, no tendrá ningún impacto financiero «ni para el presupuesto de la UE ni para el resto de Estados Miembros», como Italia.

Es por este motivo que la entidad considera injustificadas las reticencias que aún mantiene el gobierno italiano. En la carta, Escuder remarca que, una vez aclaradas las incógnitas de carácter objetivo, la persistencia de la oposición de Roma «parece responder más a consideraciones de carácter político que no a argumentos técnicos o presupuestarios», situando el foco en las presiones ideológicas que rodean la oficialidad. «Estamos convencidos de que un gesto positivo de Italia en este sentido reforzaría los lazos entre la comunidad catalana y la italiana, y sus vínculos culturales en línea con los valores de la Unión», concluye.

La sombra del boicot del PP

Estas consideraciones de carácter político se enmarcan en la campaña de influencia que formaciones como el Partido Popular han mantenido en el ámbito europeo. Cabe recordar que en mayo de 2025, tras una sesión del Consejo de Asuntos Generales donde varios socios manifestaron dudas, el mismo PP reconoció abiertamente haber «descolgado teléfonos» y realizado gestiones diplomáticas con socios europeos para coordinar un boicot efectivo contra la oficialidad del catalán. Ante esta ofensiva de la formación estatal, Plataforma por la Lengua articuló, de la mano de 17 entidades de Badalona, un manifiesto dirigido al alcalde de la ciudad, Xavier García Albiol. El texto instaba al alcalde popular a interceder ante la dirección de su partido para intentar hacerles cambiar de postura y frenar el bloqueo a la lengua catalana en Europa.