La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el gobierno español ha sido analizada por el Financial Times, un diario británico de referencia en el ámbito económico, que describe a España como «el último experimento que queda en Europa en inmigración a gran escala». El proceso iniciado por el ejecutivo de Pedro Sánchez debe permitir regularizar a medio millón de inmigrantes, y va claramente en una línea opuesta a lo que están haciendo otros gobiernos europeos y los EUA, que han impuesto «nuevos controles en sus fronteras».

El Financial Times proporciona algunos datos relevantes del crecimiento de la inmigración en el Estado en los últimos años. Por ejemplo, desde 2022, la población extranjera ha aumentado una media de 665.000 personas al año, «el equivalente a añadir una ciudad del tamaño de Málaga cada año», cita el diario a modo de ejemplo. Solo en 2025, la inmigración en España representó un tercio del total de la Unión Europea (UE). En los últimos 25 años, la población extranjera en el Estado ha pasado de uno de cada 20 residentes a casi uno de cada cinco.

La medida de inmigración «más polémica»

El diario subraya que la regularización impulsada por Sánchez es «una amnistía general» para al menos medio millón de personas y la valora como la medida de inmigración «más polémica» del gobierno español. El Financial Times cita la reacción de Vox, que califica la regularización de Sánchez como «una invasión de migrantes», «un partido populista de derechas insurgente que ahora es tercero en las encuestas».

El presidente español, Pedro Sánchez, en rueda de prensa en Pekín | Roger Pi de Cabanyes (ACN)

En un momento del artículo, firmado por Barney Jopson, Alan Smith e Irene de la Torre Arenas, se dice que «el aumento de la inmigración ya ha cambiado la economía española» y que los «efectos» que tiene sobre temas como la vivienda, la delincuencia y la política misma «son muy debatidos». En términos económicos, España «ha sido la gran economía avanzada de más rápido crecimiento del mundo y un motor de la UE en creación de empleo». En seis años, en el Estado español se ha creado uno de cada cuatro empleos de la UE, con un total de 11,1 millones. Y alrededor del 70% han ido a parar a manos de inmigrantes.

La vivienda, uno de los problemas de España

El diario cita la falta de vivienda como uno de los problemas de España. «A medida que los inmigrantes han llegado a España, la oferta de nuevas viviendas se ha quedado muy atrás. El resultado, según el Banco de España, es un enorme déficit en el mercado inmobiliario: durante la última década se han formado 700.000 hogares más que viviendas construidas», escribe el Financial Times.

Un estudio de Caixabank concluye que los precios de las viviendas han superado el pico de la burbuja de 2008. «Desde 2015, han subido un 48% a nivel nacional y casi se han duplicado en Madrid y Barcelona». «Mientras tanto, los alquileres aumentaron un 39% del 2021 al 2025 en toda España, y un 59% en la región de Madrid, según Fotocasa, un sitio web inmobiliario». El diario destaca que «Madrid y Barcelona tienen los alquileres más caros en relación con el salario neto de Europa después de Lisboa y Londres, según Numbeo, un proveedor de datos, así como cálculos de Deutsche Bank» y el mismo Financial Times.

Vivienda en Barcelona, con la Torre Glòries al fondo / Jordi Play

Visita al barrio de Lamine Yamal con Vox

Incluso, el Financial Times ha visitado el barrio de Rocafonda de Mataró, donde creció Lamine Yamal, y da voz a la líder local de Vox, Mónica Lora, que se explaya a gusto: “Vengo aquí por trabajo. No soñaría con venir aquí a pasear ni nada de eso. Como mujer, como madre con hijos, me da miedo”. “Esto no parece Cataluña; no parece España”, dice la política. En cualquier caso, el diario deja claro que “la delincuencia en Mataró no está aumentando: el número de delitos del año pasado fue casi idéntico al de 2019, según datos de la policía catalana”.