La regularització massiva d’immigrants impulsada pel govern espanyol ha estat analitzada pel Financial Times, un diari britànic de referència en l’àmbit econòmic, que parla d’Espanya com “l’últim experiment que queda a Europa en immigració a gran escala”. El procés iniciat per l’executiu de Pedro Sánchez ha de permetre regularitzar mig milió d’immigrants, i va clarament en una línia oposada del que estan fent altres governs europeus i els EUA, que han imposat “nous controls a les seves fronteres”.
El Financial Times dona algunes dades rellevants del creixement de la immigració a l’Estat els darrers anys. Per exemple, des del 2022, la població estrangera ha augmentat una mitjana de 665.000 persones a l’any, “l’equivalent a afegir una ciutat de la mida de Màlaga cada any”, cita el diari a tall d’exemple. Només el 2025, la immigració a Espanya va suposar un terç del total de la Unió Europea (UE). En els darrers 25 anys, la població forànea a l’Estat ha passat d’un de cada 20 residents a quasi un de cada cinc.
La mesura d’immigració “més polèmica”
El diari subratlla que la regularització impulsada per Sánchez és “una amnistia general” per a almenys mig milió de persones i la valora com la mesura d’immigració “més polèmica” del govern espanyol. El Financial Times cita la reacció de Vox, que qualifica la regularització de Sánchez com “una invasió de migrants”, “un partit populista de dretes insurgent que ara és tercer a les enquestes”.
En un moment de l’article, signat per Barney Jopson, Alan Smith i Irene de la Torre Arenas, es diu que “l’augment de la immigració ja ha canviat l’economia espanyola” i que els “efectes” que té sobre teme com l’habitatge, la delinqüència i la política mateixa “són molt debatuts”. En termes econòmics, Espanya “ha estat la gran economia avançada de més ràpid creixement del món i un motor de la UE en creació de llocs de treball”. En sis anys, a l’Estat espanyol s’ha creat un de cada quatre llocs de treball de la UE, amb un total d’11,1 milions. I al voltant del 70% han anat a parar a mans d’immigrants.
L’habitatge, un dels problemes d’Espanya
El diari cita la manca d’habitatge com un dels problemes d’Espanya. “A mesura que els immigrants han arribat a Espanya, l’oferta de nous habitatges s’ha quedat molt enrere. El resultat, segons el Banc d’Espanya, és un enorme dèficit en el mercat immobiliari: durant l’última dècada s’han format 700.000 llars més que habitatges construïts”, escriu el Financial Times.
Un estudi de Caixabank conclou que els preus dels habitatges han superat el pic de la bombolla del 2008. “Des del 2015, han pujat un 48% a nivell nacional i gairebé s’han duplicat a Madrid i Barcelona”. “Mentrestant, els lloguers van augmentar un 39% del 2021 al 2025 a tot Espanya, i un 59% a la regió de Madrid, segons Fotocasa, un lloc web immobiliari”. El diari destaca que “Madrid i Barcelona tenen els lloguers més cars en relació amb el salari net d’Europa després de Lisboa i Londres, segons Numbeo, un proveïdor de dades, així com càlculs de Deutsche Bank” i el mateix Financial Times.
Visita al barri de Lamine Yamal amb Vox
Fins i tot, el Financial Times ha anat al barri de Rocafonda de Mataró, on va créixer Lamine Yamal, i dona veu a la líder local de Vox, Mónica Lora, que s’esplaia a gust: “Vinc aquí per feina. No somiaria de venir aquí a passejar ni res d’això. Com a dona, com a mare amb fills, em fa por”. “Això no sembla Catalunya; no sembla Espanya”, diu la política. En qualsevol cas, el diari deixa clar que “la delinqüència a Mataró no està augmentant: el nombre de delictes de l’any passat va ser gairebé idèntic al del 2019, segons dades de la policia catalana”.