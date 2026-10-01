¿Y si la etiqueta de una botella de cerveza se convirtiera en un mapa del tesoro? Esta es la idea detrás de El tesoro del Mediterráneo, el reto de Estrella Damm y Nil Ojeda que convertirá 1.000 botellas de edición limitada en el punto de partida de una aventura con dos tesoros escondidos, uno en Cataluña y otro en Madrid.

Y el premio bien lo merece: cada uno de los dos tesoros contiene una bolsa con cinco chapas de cerveza de oro macizo de 14 quilates, valoradas en 3.000 euros. Para avanzar en la búsqueda y encontrar estos tesoros, habrá que descubrir primero las cinco pistas ocultas en las etiquetas de las botellas de edición limitada –disponibles exclusivamente a través de la Damm Shop– que serán la clave para descubrir la ubicación tanto del tesoro de Cataluña como del de Madrid.

Pero, con las cinco primeras pistas resueltas, aún quedará una última pieza para completar el rompecabezas. Nil Ojeda revelará a través de su perfil de Instagram (@nil) la pista definitiva, que permitirá descubrir la ubicación exacta de los dos tesoros. Será entonces cuando comenzará la carrera final: la primera persona que llegue a cada una de las dos localizaciones se llevará el tesoro del Mediterráneo.

Una botella de la edición limitada de la campaña de Estrella Damm ‘El tesoro del Mediterráneo’

Estrella Damm y Nil Ojeda, juntos en la búsqueda del tesoro

El tesoro del Mediterráneo nace de la colaboración entre Estrella Damm y Nil Ojeda, uno de los creadores de contenido más destacados del estado, reconocido por Forbes España como Best Content Creator of the Year en el año 2025.

Su relación con Estrella Damm se inició este año con su participación en la campaña de verano La llegenda del Canyut y ahora da un paso más con la primera iniciativa de Estrella Damm basada en la búsqueda de un tesoro.

Una propuesta que conecta con la manera de crear contenido de Nil Ojeda –basada en los retos, los juegos y la interacción con su comunidad, y que en esta ocasión traslada esta dinámica más allá de la pantalla para convertir a sus seguidores en protagonistas de un desafío en el que tendrán que investigar y seguir las pistas hasta descubrir los dos tesoros escondidos.