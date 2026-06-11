Estrella Damm da el pistoletazo de salida al verano con «La leyenda del Canyut», la nueva campaña que celebra los 150 años de historia de la marca a través de una historia sobre el amor por el Mediterráneo que homenajea los valores, la cultura y el estilo de vida que la han inspirado desde sus orígenes.

La campaña cuenta la historia del Canyut, un personaje misterioso que, hace muchos años, llegó a la costa mediterránea y descubrió algo que le cambiaría la vida para siempre. Una historia de encuentros inesperados, de recuerdos que perduran en el tiempo y de una manera de vivir que deja huella. Una leyenda que, como todas las buenas historias del Mediterráneo, se ha contado verano tras verano.

Para dar vida a esta leyenda, Estrella Damm reúne a algunas de las personas que han formado parte de su universo durante los últimos años. Figuras de la gastronomía, la música, el cine, el deporte y la creación de contenidos que encarnan los valores que han inspirado a la marca a lo largo de 150 años: la cultura, la creatividad, el talento, la gastronomía y una manera de vivir que encuentra en el Mediterráneo su máxima expresión. Entre los participantes están Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Iria del Río, Rels B, Àngela Mármol, Mireia Oriol, Marc Cucurella, Paula Malia, Eric Garcia, Claudia Pina, Jordi Roca, Mushka, Greta y Nil Ojeda, entre otros.

Eric Garcia, Nico Méndez y Claudia Pina / Estrella Damm

La banda sonora de la campaña corre a cargo de la mítica banda norteamericana The Beach Boys con «Wouldn’t It Be Nice», una de las canciones más emblemáticas de la música de los años sesenta. Con su espíritu optimista y evocador, acompaña la leyenda del Canyut a lo largo de la pieza y contribuye a crear la atmósfera emocional de la historia, conectando con el espíritu de celebración del 150º aniversario de Estrella Damm.

Tras el éxito de «Lo mismo de siempre», «La leyenda del Canyut» vuelve a ser una idea original de Oriol Villar —creador del concepto Mediterráneamente de Estrella Damm— y está dirigida por Nicolás Méndez, socio fundador de la productora CANADA y reconocido internacionalmente por sus trabajos con artistas como Rosalía, Travis Scott o Camila Cabello.

Desde hoy, la campaña ya se puede ver en el canal de YouTube, en las redes sociales y en la web de Estrella Damm.