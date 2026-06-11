Estrella Damm dona el tret de sortida a l’estiu amb “La llegenda del Canyut”, la nova campanya que celebra els 150 anys d’història de la marca a través d’una història sobre l’amor pel Mediterrani que homenatja els valors, la cultura i l’estil de vida que l’han inspirat des dels seus orígens.
La campanya explica la història del Canyut, un personatge misteriós que, fa molts anys, va arribar a la costa mediterrània i hi va descobrir alguna cosa que li canviaria la vida per sempre. Una història de trobades inesperades, de records que perduren en el temps i d’una manera de viure que deixa empremta. Una llegenda que, com totes les bones històries del Mediterrani, s’ha explicat estiu rere estiu.
Per donar vida a aquesta llegenda, Estrella Damm reuneix algunes de les persones que han format part del seu univers durant els darrers anys. Figures de la gastronomia, la música, el cinema, l’esport i la creació de continguts que encarnen els valors que han inspirat la marca al llarg de 150 anys: la cultura, la creativitat, el talent, la gastronomia i una manera de viure que troba al Mediterrani la seva màxima expressió. Entre els participants hi ha Álvaro Cervantes, Laia Costa, Oriol Pla, Santi Balmes, Jessica Goicoechea, Lily Rowland, Iria del Río, Rels B, Àngela Mármol, Mireia Oriol, Marc Cucurella, Paula Malia, Eric Garcia, Claudia Pina, Jordi Roca, Mushka, Greta i Nil Ojeda, entre altres.
La banda sonora de la campanya corre a càrrec de la mítica banda nord-americana The Beach Boys amb “Wouldn’t It Be Nice”, una de les cançons més emblemàtiques de la música dels anys seixanta. Amb el seu esperit optimista i evocador, acompanya la llegenda del Canyut al llarg de la peça i contribueix a crear l’atmosfera emocional de la història, connectant amb l’esperit de celebració del 150è aniversari d’Estrella Damm.
Després de l’èxit d'”El mateix de sempre”, “La llegenda del Canyut” torna a ser una idea original d’Oriol Villar —creador del concepte Mediterràniament d’Estrella Damm— i està dirigida per Nicolás Méndez, soci fundador de la productora CANADA i reconegut internacionalment pels seus treballs amb artistes com Rosalía, Travis Scott o Camila Cabello.
Des d’avui, la campanya ja es pot veure al canal de YouTube, a les xarxes socials i al web d’Estrella Damm.