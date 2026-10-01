I si l’etiqueta d’una ampolla de cervesa es convertís en un mapa del tresor? Aquesta és la idea que hi ha darrere d’El tresor del Mediterrani, el repte d’Estrella Damm i Nil Ojeda que convertirà 1.000 ampolles d’edició limitada en el punt de partida d’una aventura amb dos tresors amagats, un a Catalunya i un altre a Madrid.
I el premi bé que s’ho mereix: cadascun dels dos tresors conté una bossa amb cinc xapes de cervesa d’or massís de 14 quirats, valorades en 3.000 euros. Per avançar en la recerca i trobar aquests tresors, caldrà descobrir primer les cinc pistes amagades a les etiquetes de les ampolles d’edició limitada –disponibles exclusivament a través de la Damm Shop– que seran la clau per descobrir la localització tant del tresor de Catalunya com del de Madrid.
Però, amb les cinc primeres pistes resoltes, encara quedarà una última peça per completar el trencaclosques. Nil Ojeda revelarà a través del seu perfil d’Instagram (@nil) la pista definitiva, que permetrà descobrir la ubicació exacta dels dos tresors. Serà llavors quan començarà la cursa final: la primera persona que arribi a cadascuna de les dues localitzacions s’emportarà el tresor del Mediterrani.
Estrella Damm i Nil Ojeda, junts en la recerca del tresor
El tresor del Mediterrani neix de la col·laboració entre Estrella Damm i Nil Ojeda, un dels creadors de contingut més destacats de l’estat, reconegut per Forbes España com a Best Content Creator of the Year l’any 2025.
La seva relació amb Estrella Damm es va iniciar aquest any amb la seva participació en la campanya d’estiu La llegenda del Canyut i ara fa un pas més amb la primera iniciativa d’Estrella Damm basada en la recerca d’un tresor.
Una proposta que connecta amb la manera de crear contingut de Nil Ojeda –basada en els reptes, els jocs i la interacció amb la seva comunitat, i que en aquesta ocasió trasllada aquesta dinàmica més enllà de la pantalla per convertir els seus seguidors en protagonistes d’un desafiament en què hauran d’investigar i seguir les pistes fins a descobrir els dos tresors amagats.