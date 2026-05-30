Los sindicatos mayoritarios USTEC·STEs (IAC) y Profesores de Secundaria (Aspec), los dos que han firmado un nuevo acuerdo con Educación, junto con UGT y CCOO, han decidido finalmente desconvocar las huelgas que estaban previstas para la próxima semana. Lo hacen a la espera de conocer el resultado final de una consulta que lanzarán por separado, entre el domingo y el jueves de la próxima semana. Las dos organizaciones, que agrupan el 60% del peso sindical, hacen así un alto el fuego y plantean los próximos días como “una jornada de reflexión”.

La próxima semana había paros convocados en todo el país. De lunes a jueves, los paros eran territoriales. El viernes, estaba previsto el último paro general del curso. Los sindicatos tendrán los resultados de la consulta el domingo –en el caso de Profesores de Secundaria, que consultará a sus bases– y el jueves –en el caso de USTEC, que preguntará a toda la comunidad docente, a través del correo oficial del departamento. “¿Estás de acuerdo en que los sindicatos firmemos este preacuerdo?”, será finalmente la pregunta. Los docentes deberán responder ‘Sí’ o ‘No, me comprometo a seguir con las movilizaciones’.

En un comunicado breve, remarcan que el paro unitario del viernes aún no se desconvoca a la espera de tener los resultados. El del viernes sería el último gran paro del curso, si bien algunos docentes apuntan a la visita del Papa León XIII a Barcelona como la próxima gran movilización si la consulta no aprueba el acuerdo suscrito por los sindicatos mayoritarios. En todo momento, USTEC había defendido que la última palabra la tendrían los sindicatos.

La consejera de Educación, Esther Niubó, llegando al encuentro | María Belmez (ACN)

Tras alcanzar el acuerdo, la USTEC había mantenido la incógnita, a la espera de reunirse este sábado con las organizaciones. Según remarcaron los sindicatos en una atención a la prensa, el Gobierno no puso como condición la desconvocatoria de huelgas para alcanzar el acuerdo. «Era USTEC quien tenía convocada el lunes esta huelga y ahora debían decidir internamente si las desconvocaban directamente o esperaban el resultado de la consulta», señaló este sábado la consejera Esther Niubó.

CGT e Intersindical mantienen los paros

Quien aún mantiene los paros es la CGT, que se ha desmarcado del acuerdo. También la Intersindical y la COS, que entienden que solo una nueva consulta con resultados favorables al nuevo acuerdo validaría un paso atrás en las movilizaciones. Estas organizaciones participarán de la consulta unitaria, aunque harán campaña a favor del ‘no’.