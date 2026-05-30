Els sindicats majoritaris USTEC·STEs (IAC) i Professors de Secundària (Aspec), els dos que han signat un nou acord amb Educació, juntament amb UGT i CCOO, han decidit finalment desconvocar les vagues que hi havia previst la setmana vinent. Ho fan a l’espera de saber el resultat final d’una consulta que llançaran per separat, entre diumenge i dijous de la setmana vinent. Les dues organitzacions, que agrupen el 60% del pes sindical, fan així un alto el foc i plantegen els pròxims dies com “una jornada de reflexió”.
La setmana vinent hi havia convocades aturades a tot el país. De dilluns a dijous, les aturades eren territorials. Divendres, hi havia previst l’última aturada general del curs. Els sindicats tindran els resultats de la consulta diumenge –en el cas de Professors de Secundària, que consultarà les seves bases– i dijous –en el cas d’USTEC, que preguntarà a tota la comunitat docent, a través del correu oficial del departament. “Estàs d’acord que els sindicats signem aquest preacord?”, serà finalment la pregunta. Els docents hauran de respondre ‘Sí’ o ‘No, em comprometo a seguir amb les mobilitzacions’.
En un comunicat breu, remarquen que l’aturada unitària de divendres encara no es desconvoca a l’espera de tenir els resultats. La de divendres seria l’última gran aturada del curs, si bé alguns docents apunten a la visita del Papa Lleó XIII a Barcelona com la pròxima gran mobilització si la consulta no aprova l’acord subscrit pels sindicats majoritaris. En tot moment, USTEC havia defensat que l’última paraula la tindrien els sindicats.
Després d’assolir l’acord, la USTEC havia mantingut la incògnita, a l’espera de reunir-se aquest dissabte amb les organitzacions. Segons van remarcar els sindicats en una atenció a la premsa, el Govern no va posar com a condició la desconvocatòria de vagues per assolir l’acord. “Era USTEC qui tenia convocada dilluns aquesta vaga i ara havien de decidir internament si les desconvocaven directament o esperaven el resultat de la consulta”, ha assenyalat aquest dissabte la consellera Esther Niubó.
CGT i Intersindical mantenen les aturades
Qui encara manté les aturades és la CGT, que s’ha desmarcat de l’acord. També la Intersindical i la COS, que entenen que només una nova consulta amb resultats favorables al nou acord validaria un pas enrere en les mobilitzacions. Aquestes organitzacions participaran de la consulta unitària, malgrat que faran campanya a favor del ‘no’.