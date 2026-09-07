El derecho a huelga puede contradecir el derecho a la educación. Esta idea, mencionada días atrás por la consejera Esther Niubó, ha vuelto a salir ahora en boca del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que ha presionado a los docentes pidiéndoles “respeto” por el derecho a la educación y a la movilidad. “Los que mejor lo saben son los profesores; las familias de Cataluña tienen derecho a que sus hijos sean educados, y pido respeto por este derecho y por el de la movilidad. Pero sobre todo por el derecho a la educación”, ha señalado el presidente en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Salvador Illa ha remarcado que su intención es «abrir un debate sobre qué educación necesita el país» con todos los agentes de la comunidad educativa; con los docentes, principalmente, pero también con las familias y las administraciones. En la rueda de prensa de inicio de curso, la consejera Niubó ya apuntó la idea de que las conversaciones con sindicatos pasarían a un segundo plano, remarcando la necesidad de hablar con las direcciones y las familias sobre la crisis educativa. “[Queremos hablar] con todos los que tienen algo que decir en el mundo de la educación”, ha apuntado ahora Illa.

"Respeto el derecho a huelga, pero también pido respeto por el derecho a la educación."



Illa reivindica "el derecho a la educación de los niños" ante la huelga de docentes de este martes e insiste en que quiere "abrir un debate sobre qué educación necesita el país" https://t.co/ALrwKrAKK3 pic.twitter.com/Wox3YBSIdG — 3CatInfo (@3CatInfo) September 7, 2026

El presidente ha planificado un segundo titular para el día previo a la huelga, anunciando un plan para climatizar todas las escuelas del país de la mano de los ayuntamientos. “Estamos trabajando para abordar el conjunto del problema con los ayuntamientos y el sector privado para hacerlo con rapidez”, ha apuntado Illa, quien ha remarcado que el departamento “estudia” diferentes vías de colaboración con empresas privadas para llevar a cabo estas climatizaciones. En Cataluña, una cuarta parte de los centros educativos son anteriores a 1965 y presentan deficiencias en su infraestructura. El presidente ha avanzado que ampliarán el plan de climatización a las residencias de ancianos.

"Estamos trabajando para abordar el conjunto del problema, en el ámbito escolar y en el de las residencias."



Illa anuncia que está estudiando colaboraciones con los ayuntamientos y el sector privado para climatizar escuelas y residencias "con rapidez" https://t.co/ALrwKrBizB pic.twitter.com/qQ5k03e1SW — 3CatInfo (@3CatInfo) September 7, 2026

Presión un día antes de la huelga

A las puertas de una nueva jornada de huelgas, Illa ha reiterado la idea de que es necesario garantizar el derecho a la educación, una declaración que el presidente ya había hecho en otros episodios de protestas. Desde San Francisco (Nueva York), el pasado mayo, Illa pidió “respeto a todos los profesionales de la educación, al derecho de huelga, pero también el respeto a los niños y a las familias a que sus hijos sean educados”. La consejera Niubó ha ido en los últimos días más allá y ha pedido una tregua a los sindicatos para rebajar el clima de tensión que vive la comunidad educativa.

La huelga del 8 de septiembre coincide con el inicio de un nuevo curso y llevará el sello de las asambleas educativas, las principales impulsoras. Los sindicatos USTEC, CGT e Intersindical, que no han firmado los últimos acuerdos, la han ratificado y han animado a los docentes a salir a las calles de Barcelona, Girona y Amposta tras las últimas conversaciones fallidas con el departamento.