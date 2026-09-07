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Illa pressiona els docents demanant “respecte” pel dret a l’educació
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Gabriel González
Gabriel González
07/09/2026 10:16

El dret a vaga pot contradir el dret a l’educació. Aquesta idea, esmentada dies enrere per la consellera Esther Niubó, ha tornat a sortir en boca ara del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha pressionat els docents demanant-los “respecte” pel dret a l’educació i a la mobilitat. “Els que millor ho saben són els professors; les famílies de Catalunya tenen dret a què els seus fills siguin educats, i demano respecte per aquest dret i el de la mobilitat. Però sobretot pel dret a l’educació”, ha apuntat el president en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Salvador Illa ha remarcat que la seva intenció és “obrir un debat sobre quina educació necessita el país” amb tots els agents de la comunitat educativa; amb els docents, principalment, però també amb les famílies i les administracions. En la roda de premsa d’inici de curs, la consellera Niubó ja va apuntar la idea que les converses amb sindicats passarien a un segon pla, remarcant la necessitat de parlar amb les direccions i les famílies sobre la crisi educativa. “[Volem parlar] amb tothom que té alguna cosa a dir en el món de l’educació”, ha apuntat ara Illa.

El president ha planificat un segon titular pel dia previ a la vaga, anunciant un pla per a climatitzar totes les escoles del país de bracet dels ajuntaments. “Estem treballant per abordar el conjunt del problema amb els ajuntaments i el sector privat per fer-ho amb rapidesa”, ha apuntat Illa, que ha remarcat que el departament “estudia” diferents vies de col·laboració amb empreses privades per dur a terme aquestes climatitzacions. A Catalunya, una quarta part dels centres educatius són anteriors a 1965 i presenten deficiències en la seva infraestructura. El president ha avançat que ampliaran el pla de climatització a les residències de gent gran.

Pressió un dia abans de la vaga

A les portes d’una nova jornada de vagues, Illa ha reiterat la idea que cal garantir el dret a l’educació, una declaració que president ja havia fet en altres episodis de protestes. Des de San Francisco (Nova York), el maig passat, Illa va demanar “respecte a tots els professionals de l’educació, al dret de vaga, però també el respecte als infants i a les famílies a què els seus fills siguin educats”. La consellera Niubó ha anat els darrers dies més enllà i ha demanat una treva als sindicats per rebaixar el clima de tensió que viu la comunitat educativa.

La vaga del 8 de setembre coincideix amb l’inici d’un nou curs i portarà el segell de les assemblees educatives, les principals impulsores. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, que no han signat els últims acords, l’han ratificat i han encoratjat els docents a sortir als carrers de Barcelona, Girona i Amposta després de les últimes converses fallides amb el departament.

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