La última encuesta 2025 del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales (ICPS) ha mostrado que Cataluña, y especialmente la juventud catalana, ha virado hacia la derecha con mucha fuerza. La muestra más clara es cómo ha crecido en solo dos años el apoyo a limitar la inmigración, un apoyo que ha pasado del 44% a casi el 64% aunque la opinión favorable a la inmigración se mantiene “estable” en un 52,4%.

Especialmente notable es el giro hacia la derecha entre los menores de 35 años, ya que un 30% de los hombres se ubican en el espacio de la derecha y un 21,3% de las mujeres menores de 24 años también se ubica en este espacio político. Unos cambios de la autopercepción que hacen que se pase del 10% en el caso de los hombres y el 4% en las mujeres al 30% y 21,3%.

En cuanto al sexo, las mujeres (60%) son quienes muestran una opinión más positiva sobre la inmigración, mientras que los hombres más jóvenes (43%) y las mujeres mayores de 65 años (44%) son quienes tienen una opinión más negativa sobre la inmigración. En el caso del alineamiento entre la posición sobre la inmigración y la representación política, el 100% de los encuestados de Aliança Catalana limitarían la entrada de inmigrantes al país, la cifra más alta seguida de Vox (90%), PP y Junts (80%) y PSC y ERC (entre el 50% y el 60%).

En declaraciones recogidas por la ACN, el director del ICPS, Oriol Bertomeus, ha pedido calma porque «si miramos los datos a largo plazo, estamos casi con los mismos porcentajes que teníamos en el año 1993» aunque «respecto a entonces hemos tenido un incremento de diez veces la población extranjera que había entonces».

La democracia y el feminismo, en el punto de mira

La encuesta también destaca que queda demostrada una “cierta erosión” en la preferencia por la democracia como mejor sistema político. El grupo más escéptico sobre la idoneidad de la democracia es el de las personas nacidas a partir del 2006 y solo el 63,6% afirman que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Cifras de aceptación de la democracia que cambian intergeneracionalmente, ya que de los nacidos a partir de 1991 un 71% prefiere la democracia y un 29% muestra indiferencia sobre la forma de gobierno. En el caso de los nacidos antes de la democracia (antes de 1975) el 85% prefieren el sistema actual.

En cuanto al feminismo, el 59% de las personas encuestadas están de acuerdo con el concepto, un porcentaje que ha perdido 8 puntos desde 2023. Un retroceso muy observado en los hombres más jóvenes, ya que solo la mitad de los hombres de 18 a 24 años se muestra de acuerdo con el feminismo. La encuesta también muestra una brecha entre sexos, ya que la percepción del feminismo y la igualdad de género es notoriamente diferente, ya que menos del 50% de los hombres menores de 35 años consideran que las mujeres están más discriminadas que los hombres, cuando este porcentaje supera el 75% en el caso de las mujeres en esta misma franja de edad.