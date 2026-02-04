El darrer sondeig 2025 de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS) ha mostrat que Catalunya, i especialment el jovent català ha virat cap a la dreta amb molta força. La mostra més clara és com ha crescut en només dos anys el suport a limitar la immigració, un suport que ha passat del 44% a quasi el 64% tot i que l’opinió favorable a la immigració es manté “estable” en un 52,4%.
Especialment notori és el gir cap a la dreta entre els menors de 35 anys, ja que un 30% dels homes s’ubiquen en l’espai de la dreta i un 21,3% de les dones menors de 24 anys també s’ubica en aquest espai polític. Uns canvis de l’autopercepció que fa que es passi del 10% en el cas dels homes i el 4% en les dones al 30% i 21,3%.
Pel que fa al sexe, les dones (60%) són qui mostren una opinió més positiva sobre la immigració, mentre que els homes més joves (43% i les dones majors de 65 anys (44%) són qui tenen una opinió més negativa sobre la immigració. En el cas de l’alineament entre la posició sobre la immigració i la representació política el 100% dels enquestats d’Aliança Catalana limitarien l’entrada d’immigrants al país, la xifra més alta seguida de Vox (90%), PP i Junts (80%) i PSC i ERC (entre el 50% i el 60%).
En declaracions recollides per l’ACN el director de l’ICPS, Oriol Bertomeus ha demanat calma perquè “si mirem les dades en llarg, estem gairebé amb els mateixos percentatges que teníem l’any 1993” tot i que “respecte d’aleshores hem tingut un increment de deu vegades la població estrangera que hi havia aleshores”.
La democràcia i el feminisme, en el punt de mira
L’enquesta també destaca que queda demostrada una “certa erosió” en la preferència per la democràcia com a millor sistema polític. El grup més escèptic sobre la idoneïtat de la democràcia és el de les persones nascudes a partir del 2006 i només el 63,6% afirmen que la democràcia és preferible a qualsevol altra forma de govern. Xifres d’acceptació de la democràcia que canvien intergeneracionalment, ja que dels nascuts a partir del 1991 un 71% prefereix la democràcia i un 29% mostra indiferència sobre la forma de govern. En el cas dels nascuts abans de la democràcia (abans de 1975) el 85% prefereixen el sistema actual.
Pel que fa al feminisme el 59% de les persones enquestades estan d’acord amb el concepte, un percentatge que ha perdut 8 punts des del 2023. Un retrocés molt observat en els homes més joves, ja que només la meitat dels homes de 18 a 24 anys es mostra d’acord amb el feminisme. L’enquesta també mostra una bretxa entre sexes, ja que la percepció del feminisme i la igualtat de gènere és notòriament diferent, ja que menys del 50% dels homes menors de 35 anys consideren que les dones estan més discriminades que els homes, quan aquest percentatge supera el 75% en el cas de les dones en aquesta mateixa franja d’edat.