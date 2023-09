El Tribunal de Cuentas avisa de sanciones al PDeCAT y Vox por donaciones irregulares

El Tribunal de Cuentas ha identificado un total de cuatro partidos políticos que considera que han incurrido en incumplimientos que podrían «constituir infracciones sancionables». En concreto, la formación Más País para aceptar donaciones de personas jurídicas; Más por Mallorca, Partido Demócrata Europeo Catalán y Vox para aceptar «donaciones finalistas«; y Vox para aceptar «donaciones no identificadas». Esta es una de las conclusiones del informe de fiscalización de los años 2018 y 2019 que ha aprobado este jueves el pleno del Tribunal de Cuentas y al que ha tenido acceso El Mundo.

Según este informe de fiscalización, el tribunal no ha podido emitir una opinión sobre las cuentas anuales de Convergència Democrática de Cataluña del ejercicio 2019. La causa es que no pudo recibir la información porque la formación no contaba con personal a raíz del concurso de acreedores en que se encuentra inmersa. De hecho, CDC también entra en el grupo de los seis partidos que presentan un patrimonio neto negativo. Un grupo en el cual también hay otra formación histórica catalana, Iniciativa por Catalunya-Verds, así como Marea –las dos en concurso de acreedores– y Teruel Existe, Foro de Ciudadanos y Más País.

Parte del resumen de los informes del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos donde avisan de futuras sanciones

555 millones de dinero público para los partidos

El Tribunal de Cuentas ha analizado los números de 29 formaciones políticas respecto del año 2018 y de 32 partidos en cuanto al 2019. Todas percibieron subvenciones anuales otorgadas por el Estado y por las comunidades autónomas para cubrir gastos de funcionamiento o de seguridad. En total, la financiación pública que recibieron los partidos se ensartó a 555 millones. En concreto, 183 millones el 2018 y 372 millones el 2019. Un incremento justificado por la muchedumbre de procesos electorales del 2019. Unos importes que supusieron el 71% y el 83% del total de los recursos obtenidos por los partidos. Un dato que el tribunal destaca y aporta para recomendar a las formaciones que busquen fórmulas alternativas de financiación en el campo privado. Un consejo para evitar futuras situaciones de insolvencia por excesiva dependencia del dinero público.

El tribunal también alerta que las cuentas de 9 formaciones de las 32 formaciones políticas analizadas no reflejan de manera adecuada la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial, sin especificar qué. Por otro lado, el balance de las cuentas de 13 formaciones no incluyeron íntegramente las cuentas de las organizaciones territoriales, o de los partidos federados o en coalición. El tribunal también alerta el PNB, a Nueva Canarias y Unión del Pueblo Navarro que habrían incurrido en faltas leves por no colaborar aportando la documentación requerida.

El líder de Vox, Santiago Abascal, valorando los resultados de este 23-J desde la sede de Bambú / ACN