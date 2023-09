El Tribunal de Comptes avisa de sancions al PDeCAT i Vox per donacions irregulars

El Tribunal de Comptes ha identificat un total de quatre partits polítics que considera que han incorregut en incompliments que podrien “constituir infraccions sancionables”. En concret, la formació Més País per acceptar donacions de persones jurídiques; Més per Mallorca, Partit Demòcrata Europeu Català i Vox per acceptar “donacions finalistes“; i Vox per acceptar “donacions no identificades”. Aquesta és una de les conclusions de l’informe de fiscalització dels anys 2018 i 2019 que ha aprovat aquest dijous el ple del Tribunal de Comptes i al que ha tingut accés El Món.

Segons aquest informe de fiscalització, el tribunal no ha pogut emetre una opinió sobre els comptes anuals de Convergència Democràtica de Catalunya de l’exercici 2019. La causa és que no va poder rebre la informació perquè la formació no comptava amb personal arran del concurs de creditors en què es troba immersa. De fet, CDC també entra en el grup dels sis partits que presenten un patrimoni net negatiu. Un grup en el qual també hi ha una altra formació històrica catalana, Iniciativa per Catalunya-Verds, així com Marea –totes dues en concurs de creditors– i Teruel Existe, Foro de Ciudadanos i Más País.

Part del resum dels informes del Tribunal de Comptes sobre el finançament dels partits on avisen de futures sancions

555 milions de diners públics per als partits

El Tribunal de Comptes ha analitzat els números de 29 formacions polítiques respecte de l’any 2018 i de 32 partits pel que fa al 2019. Totes van percebre subvencions anuals atorgades per l’Estat i per les comunitats autònomes per cobrir despeses de funcionament o de seguretat. En total, el finançament públic que van rebre els partits es va enfilar a 555 milions. En concret, 183 milions el 2018 i 372 milions el 2019. Un increment justificat per la munió de processos electorals del 2019. Uns imports que van suposar el 71% i el 83% del total dels recursos obtinguts pels partits. Una dada que el tribunal destaca i aporta per recomanar a les formacions que busquin fórmules alternatives de finançament en el camp privat. Un consell per evitar futures situacions d’insolvència per excessiva dependència dels diners públics.

El tribunal també alerta que els comptes de 9 formacions de les 32 formacions polítiques analitzades no reflecteixen de manera adient la imatge fidel de la situació financera i patrimonial, sense especificar-ne quines. Per altra banda, el balanç dels comptes de 13 formacions no van incloure íntegrament els comptes de les organitzacions territorials, o dels partits federats o en coalició. El tribunal també alerta el PNB, a Nueva Canarias i Unión del Pueblo Navarro que haurien incorregut en faltes lleus per no col·laborar aportant la documentació requerida.

El líder de Vox, Santiago Abascal, valorant els resultats d’aquest 23-J des de la seu de Bambú / ACN