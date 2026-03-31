Finalmente, y después de una larga vía procesal, la Audiencia de Girona, siguiendo a las defensas y al ministerio fiscal, ha decidido amnistiar a tres independentistas acusados de un delito de coacciones, uno de revelación de secretos y otro de’incitación al odio. De esta manera, los magistrados confirman la resolución del Juzgado Penal 3 de Girona que acordó aplicarles la ley del olvido penal por el independentismo.

El caso se remonta al 16 de junio de 2018 cuando los tres ahora amnistiados estaban colocando lazos amarillos en Palamós cuando una pareja, que no ocultan su tendencia españolista, comenzó a increparles. La disputa dialéctica subió de tono, con supuestas amenazas de muerte, y uno de los dos acusadores comenzó a arrancar lazos amarillos que habían colgado los tres activistas. La policía local de Palamós se personó, detuvo la discusión. Los hechos fueron grabados con un móvil. De hecho, las imágenes fueron difundidas a través de las redes.

No hay discusión

Según la resolución, la amnistía está bien aplicada porque se cumplen todos los requisitos. En la resolución, de cinco páginas y a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados encuadran perfectamente los hechos y los delitos dentro de las previsiones de la ley de amnistía. En este sentido, destacan que «la controversia se origina alrededor de los símbolos de lazos amarillos», que los togados describen como un «símbolo claramente independentista que reclamaba la puesta en libertad de líderes independentistas».

También remarcan la «confrontación entre las dos partes (perjudicados y acusados) por su ideología política (contraria o de apoyo a la independencia)». En esta línea, subrayan que en el recurso utilizan descripciones de los hechos como «ensuciar la vía pública», en referencia a los lazos amarillos. «La conducta de los acusados es claramente encuadrable en la reivindicación de la posición independentista, y en esta postura habrían cometido los delitos», argumentan los magistrados.