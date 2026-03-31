Finalment, i després d’una llarga via processal, l’Audiència de Girona, fent cas a les defenses i al ministeri fiscal, ha decidit amnistiar tres independentistes acusats d’un delicte de coaccions, un de revelació de secrets i un altre d‘incitació a l’odi. D’aquesta manera, els magistrats confirmen la resolució del Jutjat Penal 3 de Girona que va acordar aplicar-los la llei de l’oblit penal per l’independentisme.
El cas cueja des del 16 de juny de 2018 quan els tres ara amnistiats estaven col·locant llaços grocs a Palamós quan una parella, que no amaguen la seva tendència espanyolista, els van començar a increpar. La batussa dialèctica va pujar de to, amb suposades amenaces de mort, i un dels dos acusadors va començar a arrencar llaços grocs que havien penjat els tres activistes. La policia local de Palamós va personar-se, va aturar la discussió. Els fets es van gravar amb un mòbil. De fet, les imatges van ser difoses a través de les xarxes.
No hi ha discussió
Segons la resolució, l’amnistia està ben aplicada perquè es compleixen tots els requisits. En la resolució, de cinc pàgines i a la que ha tingut accés El Món, els magistrats encabeixen perfectament els fets i els delictes dins les previsions de la llei d’amnistia. En aquest sentit, destaquen que “la controvèrsia s’origina al voltant dels símbols de llaços grocs”, que els togats descriuen com a “símbol clarament independentista que reclamava la posada en llibertat de líders independentistes”.
També remarquen la “confrontació entre les dues parts (perjudicats i acusats) per la seva ideologia política (contrària o de suport a la independència)”. En aquesta línia, subratllen que al recurs utilitzen descripcions dels fets com ara “embrutar la via pública”, en referència als llaços grocs. “La conducta dels acusats és clarament incardinable a la reivindicació de la posició independentista, i en aquesta postura haurien comès els delictes”, argumenten els magistrats.